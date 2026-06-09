Χρηματιστήριο Αθηνών: «Κοιτάζει» ξανά προς τα υψηλά έτους ο Γενικός Δείκτης

Η αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η μικρή υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου ενισχύουν τη διάθεση ανάληψης ρίσκου εκ μέρους των επενδυτών. Κέρδη έως 1,5% για τον δείκτη των τραπεζών.

Η αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η μικρή υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, σε συνδυασμό με τις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος –για πολλοστή φορά– διαβεβαιώνει ότι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, ενισχύουν μερικώς τη διάθεση ανάληψης ρίσκου εκ μέρους των επενδυτών.

Ωστόσο, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων παρέμειναν χθες υψηλά επίπεδα, με την απόδοση του 10ετούς να αυξάνεται στο 4,55%, ενώ αύριο αναμένονται τα στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό, τα οποία ενδέχεται να καθορίσουν αν οι επενδυτές θα συνεχίσουν να προεξοφλούν περαιτέρω σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής από τη Fed. Υπενθυμίζεται ότι η Fed βρίσκεται αυτή την περίοδο στη λεγόμενη «blackout period», η οποία διαρκεί έως τις 18 Ιουνίου. Ο νέος πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, θα προεδρεύσει της πρώτης του συνεδρίασης της FOMC στις 16-17 Ιουνίου.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, οι επενδυτές φαίνεται να εκτιμούν ότι οι εξελίξεις των τελευταίων 24ώρων μειώνουν τον κίνδυνο μιας ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι χρηματιστηριακοί δείκτες της Ευρώπης κινούνται με μικτά πρόσημα, με κέρδη 0,25% στη Φρανκφούρτη, 0,63% στο Παρίσι και απώλειες 0,31% στο Λονδίνο.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.382,49 μονάδες με κέρδη 1,27%, κινούμενος σε θετικό έδαφος από την έναρξη της συνεδρίασης. Υπενθυμίζεται ότι το φετινό υψηλό του ΓΔ βρίσκεται στις 2.407,07 μονάδες.

Ανοδικά κινείται και ο δείκτης των τραπεζών, που ενισχύεται 1,42% στις 2.710,30 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ η Eurobank ξεχωρίζει με άνοδο 2,25% στα 4,03 ευρώ, ενώ οι Τρ. Πειραιώς και Alpha Bank ακολουθούν με κέρδη 1,61% και 1,30% αντίστοιχα. Η Τρ. Κύπρου βρίσκεται στο +0,74% και τα 9,48 ευρώ, ενώ ανοδικά κινούνται και οι μετοχές των ΕΤΕ και Optima σε ποσοστό 0,68% και 0,59% αντίστοιχα.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 2,5:1 με 71 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 29 που υποχωρούν και 48 που διαπραγματεύονται χωρίς μεταβολή.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 41,30 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 9,95 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.