Wall Street: Ανοδικά καθώς το πετρέλαιο υποχωρεί - Ρεκόρ για τον Nasdaq

Με άνοδο κινούνται την Τρίτη οι δείκτες στη Wall Street, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν ελαφριά αποκλιμάκωση και οι επενδυτές αντιδρούν σε μία σειρά εταιρικών αποτελεσμάτων.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει άνοδο 0,26% στις 49.075 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 ενισχύεται 0,6% στις 7.244 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq ισχυροποιείται κατά 0,97% στις 25.310 μονάδες σε νέο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Pfizer ενισχύεται οριακά κατά 0,04% αφότου η φαρμακοβιομηχανία ανακοίνωσε αποτελέσματα α' τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες για κέρδη και έσοδα και επιβεβαίωσε το guidance για το σύνολο του έτους.

Επιπλέον, η μετοχή της Palantir διολισθαίνει 4,5% ακόμα και αν τα έσοδά της το α' τρίμηνο του 2026 ενισχύθηκαν με την ταχύτερη άνοδο από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο το 2020 και παρ' ότι αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για ολόκληρο το έτος.

Τέλος, η μετοχή της Ferrari καταγράφει πτώση 3,81% παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσε υψηλότερα των προβλέψεων κέρδη και έσοδα στο α' τρίμηνο του 2026, ενώ η αυτοκινητοβιομηχανία διατήρησε αμετάβλητο το guidance για το σύνολο του έτους, λίγες εβδομάδας πριν την παρουσίαση του πρώτου αμιγώς ηλεκτροκίνητου μοντέλου της.

Στα μάκρο της ημέρας, το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ διευρύνθηκε 4,4% τον Μάρτιο, μετά την άνοδο κατά 4,9% που είχε καταγράψει τον Φεβρουάριο, ωστόσο ενισχύθηκε λιγότερο από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές. Ειδικότερα, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε στα 60,3 δισ. δολάρια από 57,8 δισ. τον Φεβρουάριο. Αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters προέβλεπαν ότι το εμπορικό έλλειμμα θα ανέλθει στα 60,9 δισ. δολάρια.

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν 2% μετά από άνοδο 4,1% τον Φεβρουάριο, ενώ οι εισαγωγές ενισχύθηκαν 2,3%. Με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν την Πέμπτη, οι ΗΠΑ κατέγραψαν έλλειμμα 88,7 δισ. δολάρια στο εμπόριο αγαθών και πλεόνασμα 28,4 δισ. στο εμπόριο υπηρεσιών.

Επιπλέον, οι πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών στις ΗΠΑ σημείωσαν τον Μάρτιο μεγαλύτερη άνοδο από αυτήν που ανέμεναν οι αναλυτές. Ειδικότερα, ενισχύθηκαν 7,4% σε σχέση με τον Φεβρουάριο στον ετήσιο ρυθμό των 682.000 τον περασμένο μήνα. Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο στις 650.000. Το επίπεδο αυτό είναι το υψηλότερο του τελευταίου έτους. Σημειώνεται ότι τον Ιανουάριο οι πωλήσεις είχαν καταγράψει βουτιά 17,6%.

Η μέση τιμή πώλησης για μια νέα κατοικία διαμορφώθηκε στις 387.400, καταγράφοντας πτώση 6,2% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025.

Η εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν παραμένει εύθραυστη εν μέσω νέων επιθέσεων στα Στενά του Ορμούζ. Από τη μεριά του, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι η εκεχειρία «σίγουρα ισχύει» και ότι «δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία, μαζί με αμερικανικά αντιτορπιλικά, έχουν ήδη διέλθει με ασφάλεια από τα Στενά, αποδεικνύοντας ότι η διαδρομή είναι ελεύθερη».

Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα, οι δείκτες ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές σε αρνητικό έδαφος καθώς τα ιρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επανέφεραν στο προσκήνιο της ανησυχίες για επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.