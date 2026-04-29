ΗΠΑ: Στη Βουλή των Αντιπροσώπων ο Πιτ Χέγκσεθ - Θα δώσει εξηγήσεις για τον πόλεμο στο Ιράν

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις σήμερα για τη διεξαγωγή του πολέμου στο Ιράν κατά τη διάρκεια της πρώτης ακρόασής του στο Κογκρέσο μετά την έναρξη της σύγκρουσης αυτής που μοιάζει να βαλτώνει παρά την παράταση της εκεχειρίας από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου, που δέχεται σφοδρές επικρίσεις από τους Δημοκρατικούς, θα απαντήσει στις ερωτήσεις μελών της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων μαζί με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ Νταν Κέιν.

Από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου, βουλευτές και γερουσιαστές και των δύο κομμάτων έχουν επικρίνει την αμερικανική κυβέρνηση για την έλλειψη ενημέρωσης, την ώρα που είναι σύνηθες κάποιοι από αυτούς να ενημερώνονται τακτικά με διαβαθμισμένες αμυντικές πληροφορίες.

Ο Χέγκσεθ, ένα ιδιαίτερα διχαστικό μέλος της κυβέρνησης Τραμπ, είναι επομένως πιθανό να αντιμετωπίσει αιχμηρά ερωτήματα από τους Δημοκρατικούς, καθώς οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου γίνονται αισθητές σε όλο τον κόσμο, ακόμη και από την αμερικανική κοινή γνώμη, με τις τιμές στα πρατήρια καυσίμων να αυξάνονται κατακόρυφα.

«Ο υπουργός Χέγκσεθ επιτέλους θα παρουσιαστεί ενώπιον της επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων αυτή την εβδομάδα», σχολίασε η Δημοκρατική βουλευτής Μάγκι Γκούντλαντερ. «Έχει έρθει η ώρα να δώσει απαντήσεις για έναν πόλεμο που ξεκίνησε από επιλογή», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ και η κυβέρνησή του έχουν κάνει πολλές αντιφατικές δηλώσεις για τους στόχους του πολέμου, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο θα τερματιστεί η σύγκρουση.

Αίτημα για έρευνα

Οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου φαίνεται να έχουν βαλτώσει, παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ πριν από τρεις εβδομάδες. Στο μεταξύ η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά μπλοκάρει τη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ, μιας στρατηγικής οδού για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων, ενώ η Ουάσινγκτον έχει επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό έχει αναπτύξει τρία αεροπλανοφόρα στην περιοχή, για πρώτη φορά εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια.

Ο τρόπος με τον οποίο διεξάγει τον πόλεμο ο Χέγκσεθ είχε ενοχλήσει εξαρχής τους βουλευτές των Δημοκρατικών, οι οποίοι έχουν κινήσει έξι διαδικασίες για να αποπεμφθεί από τη θέση του, χωρίς ωστόσο να είχαν πραγματικές ελπίδες να τα καταφέρουν.

Πολλοί βουλευτές, ακόμη και Ρεπουμπλικάνοι, εκφράζουν επίσης την απογοήτευσή τους που η κυβέρνηση δεν συμβουλεύθηκε το Κογκρέσο προτού ξεκινήσει τον πόλεμο, την ώρα που το αμερικανικό Σύνταγμα απαιτεί την έγκρισή του προκειμένου να «κηρυχθεί» επισήμως πόλεμος.

Οι Δημοκρατικοί έχουν αποτύχει επανειλημμένα να υιοθετηθεί απόφαση με στόχο να περιοριστούν οι εξουσίες του Τραμπ να αναλαμβάνει στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν.

Εξάλλου περισσότεροι από δέκα από αυτούς ζήτησαν την προηγούμενη εβδομάδα την έναρξη «επίσημης και άμεσης έρευνας» για τον θάνατο έξι Αμερικανών στρατιωτών στο Κουβέιτ τις πρώτες ημέρες του πολέμου, εκτιμώντας ότι ο υπουργός «παραπλάνησε το κοινό αναφορικά με τις συνθήκες της επίθεσης».

Συνολικά 13 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί από τις 28 Φεβρουαρίου και 400 έχουν τραυματιστεί.

Εκτόξευση του προϋπολογισμού

Οι βουλευτές θα μπορούσαν επίσης να θέσουν ερωτήσεις στον Χέγκσεθ αναφορικά με το κόστος του πολέμου, τόσο από αυστηρά δημοσιονομική άποψη όσο και σχετικά με τη χρήση σε μεγάλη κλίμακα πυραύλων από τους οποίους υπάρχουν περιορισμένα αποθέματα, με ορισμένους να εκφράζουν φόβους ότι θα εξαντληθούν τα στρατηγικά όπλα των ΗΠΑ.

Η σημερινή ακρόαση επισήμως αφορά το αίτημα της αμερικανικής κυβέρνησης να αυξηθεί κατά 42% ο αμυντικός προϋπολογισμός, που ήδη είναι τεράστιος, προκειμένου να φτάσει το 2027 το 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Εξάλλου ο Χέγκσεθ ίσως δεχθεί ερωτήσεις και για το κύμα αποχωρήσεων υψηλόβαθμων αξιωματικών του στρατού ή για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τις ένοπλες δυνάμεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ