ΔΑΑ: Αποχωρεί ο CFO Παναγιώτης Μιχαλαρόγιαννης - Η Νάντια Ξηρογιάννη στη θέση του

Ο Παναγιώτης Μιχαλαρόγιαννης, Γενικός Οικονομικός Διευθυντής (CFO) του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε.» (ΔΑΑ) αποφάσισε να ολοκληρώσει τη μακροχρόνια συνεργασία του με την εταιρεία στις 30/06/2026, κλείνοντας ένα σημαντικό κύκλο σπουδαίας επαγγελματικής συνεισφοράς.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο Παναγιώτης Μιχαλαρόγιαννης εντάχθηκε στην Εταιρεία τον Μάρτιο του 2002 ως Διευθυντής Λογιστηρίου και Φορολογίας, φέρνοντας μαζί του ευρεία και πολυδιάστατη εμπειρία στον τομέα των χρηματοοικονομικών, έχοντας διατελέσει σε ανώτερες θέσεις σε διάφορους οργανισμούς, ενώ από τον Ιανουάριο του 2014 υπηρετεί ως Γενικός Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας. Με το ήθος του, το υψηλό αίσθημα ευθύνης που τον διακρίνει και τη βαθιά οικονομική κατάρτισή του, υπήρξε ένας πολύτιμος Γενικός Οικονομικός Διευθυντής (CFO), διασφαλίζοντας αποτελεσματικά τα συμφέροντα της Εταιρείας, συμβάλλοντας ενεργά στην υλοποίηση στρατηγικών στόχων του ΔΑΑ, όπως η επέκταση της περιόδου παραχώρησης και η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 28 Απριλίου 2026, η Νάντια Ξηρογιάννη αναλαμβάνει Γενική Οικονομική Διευθύντρια (CFO) από την 01/07/2026, διαδεχόμενη τον Παναγιώτη Μιχαλαρόγιαννη.

Η Νάντια Ξηρογιάννη είναι πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος MBA από το City University Business School του Λονδίνου. Η Νάντια ξεκίνησε να εργάζεται στην Εταιρεία το 2001, έχοντας πολύτιμη εμπειρία στους κλάδους συμβουλευτικών υπηρεσιών και καταναλωτικών προϊόντων. Διαθέτει εκτενή και ουσιαστική εμπειρία στη διοίκηση οικονομικών υπηρεσιών, έχοντας διαγράψει μια μακρά και σταθερά εξελισσόμενη επαγγελματική πορεία στην Εταιρεία. Από το 2006 κατείχε τη θέση Διευθύντριας Χρηματοοικονομικών, αποκτώντας εις βάθος γνώση των οικονομικών υπηρεσιών και της επιχειρηματικής λειτουργίας της Εταιρείας, ενώ συνέβαλε με συνέπεια και υπευθυνότητα στην υλοποίηση στρατηγικών στόχων, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της περιόδου παραχώρησης του ΔΑΑ. Το 2023 ανέλαβε τη θέση της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών και συμμετείχε ενεργά στην εισαγωγή της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Πρόσφατα ανέλαβε υπό την εποπτεία της και το τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων. Είναι μέλος της Επιτροπής ACI EUROPE Economics Committee από το 2005 και μέλος της Επιτροπής ACI World Economics Standing Committee από τις αρχές του 2026.