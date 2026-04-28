Νέo «καμπανάκι» Ντάιμον για πιθανή κρίση στην αγορά κρατικών ομολόγων

Το καμπανάκι του κινδύνου «χτύπησε» για άλλη μία φορά την Τρίτη ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase & Co. Τζέιμι Ντάιμον, καθώς προειδοποίησε ότι η αύξηση των επιπέδων δημόσιου χρέους θα μπορούσε να προκαλέσει κρίση στην αγορά ομολόγων, προτρέποντας τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να δράσουν πριν τους αναγκάσουν να το κάνουν οι αγορές.

Η δήλωση του Ντάιμον έγινε ως απάντηση σε ερώτηση σχετικά με το αν ανησυχεί για τα αυξανόμενα επίπεδα κρατικού χρέους «σε όλο τον κόσμο και στη χώρα σας».

«Με τον τρόπο που εξελίσσεται η κατάσταση, θα υπάρξει κάποια μορφή κρίσης στα ομόλογα, και τότε θα χρειαστεί να την αντιμετωπίσουμε» τόνισε ο Ντάιμον σε διάσκεψη που διοργάνωσε το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγία, το μεγαλύτερο στον κόσμο.

«Δεν ανησυχώ τόσο ότι δεν θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε» πρόσθεσε. «Απλώς πιστεύω ότι η ωριμότητα θα έπρεπε να υπαγορεύει πως πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, αντί να το αφήσουμε να συμβεί» τόνισε.

Ο Ντάιμον αναφέρθηκε επίσης και στην ιδιωτική πίστωση, προειδοποιώντας ότι μια ύφεση στην συγκεκριμένη αγορά θα μπορούσε να είναι χειρότερη από την αναμενόμενη, ακόμη και μετά την καταγραφή ενός εντυπωσιακού τριμήνου στο οποίο τα χαρτοφυλάκια δανείων της εταιρείας του και των ανταγωνιστών της Wall Street σημείωσαν θετικά αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα, το γεγονός ότι υπάρχουν στην αγορά της ιδιωτικής πίστωσης περισσότερες από 1.000 εταιρείες πιθανότατα σημαίνει ότι δεν θα τα πάνε όλες καλά όταν αλλάξει ο οικονομικός κύκλος, δήλωσε ο Ντάιμον την Τρίτη σε συνέδριο της Norges Bank Investment Management.

Ορισμένες εταιρείες «μπορεί να είναι εξαιρετικές, αλλά σας εγγυώμαι ότι δεν είναι και οι 1.000», τόνισε χαρακτηριστικά. «Κατά τη γνώμη μου, εξαιτίας αυτού και των προτύπων αξιολόγησης των δανειοληπτών, δεν έχουμε βιώσει ύφεση στην αγορά πιστώσεων εδώ και πολύ καιρό, οπότε όταν συμβεί, θα είναι χειρότερη απ’ όσο πιστεύει ο κόσμος» υπογράμμισε.

«Δεν θα είναι καταστροφική, απλώς θα είναι χειρότερη απ’ όσο αναμένουν οι άνθρωποι στον τομέα της ιδιωτικής πίστωσης», πρόσθεσε. «Αυτό μπορεί να ισχύει και για ορισμένες τράπεζες, παρεμπιπτόντως».

Καθώς οι ανησυχίες για την αγορά ιδιωτικής πίστωσης των 1,8 τρισ. δολαρίων έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες, ο Ντάιμον έχει αρχίσει να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για ορισμένα ζητήματα. Στην ετήσια επιστολή του, που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ανέφερε ότι η ιδιωτική πίστωση «πιθανότατα δεν» αποτελεί συστημικό κίνδυνο, άποψη που επανέλαβε και την Τρίτη.