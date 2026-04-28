Χρυσός: Πτώση άνω του 2% με φόντο την Μέση Ανατολή

Απώλειες άνω του 2% σημείωσε η τιμή του χρυσού την Τρίτη, υποχωρώντας σε χαμηλό σχεδόν τεσσάρων εβδομάδων, επηρεασμένος από τις επίμονες ανησυχίες για τον πληθωρισμό, καθώς ο Πρόεδρος Τραμπ εμφανίζεται δυσαρεστημένος με την τελευταία πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ οι επενδυτές περιμένουν τη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας για τη νομισματική πολιτική αυτή την εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε 2,4% στα 4.570,34 δολάρια ανά ουγγιά, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 2 Απριλίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ, παράδοσης Ιουνίου, υποχώρησαν 2,3% στα 4.584,70 δολάρια.

«H απαισιοδοξία σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή έχει αναζωπυρωθεί. Η κυβέρνηση Τραμπ απέρριψε την πιο πρόσφατη πρόταση του Ιράν και έτσι τα Στενά παραμένουν κλειστά», δήλωσε ο Πίτερ Γκραντ, αντιπρόεδρος και ανώτερος στρατηγικός αναλυτής μετάλλων στη Zaner Metals.

«Αυτό έχει οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου προς τα πάνω και έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό ενόψει της συνεδρίασης της FOMC αυτή την εβδομάδα… ωθώντας τον χρυσό σε χαμηλά τεσσάρων εβδομάδων».

Ο Τραμπ είναι δυσαρεστημένος με την τελευταία ιρανική πρόταση για την επίλυση του πολέμου, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, μειώνοντας τις ελπίδες για επίλυση της σύγκρουσης που έχει διαταράξει τις ενεργειακές προμήθειες, τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό και προκαλέσει χιλιάδες θανάτους.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν περισσότερο από 3%, καθώς οι στάσιμες προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν κράτησαν τα Στενά του Ορμούζ σε μεγάλο βαθμό κλειστά, περιορίζοντας τον εφοδιασμό στη Μέση Ανατολή, την ίδια ώρα που τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι θα αποχωρήσουν από τον OPEC και τον OPEC+.

Οι υψηλές τιμές του αργού πετρελαίου εντείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις, αυξάνοντας την πιθανότητα υψηλότερων επιτοκίων. Ενώ ο χρυσός παραδοσιακά θεωρείται ως αντιστάθμιση έναντι του πληθωρισμού, τα υψηλά επιτόκια επηρεάζουν αρνητικά την ελκυστικότητά του ως μη αποδοτικού περιουσιακού στοιχείου.

Οι επενδυτές αναμένουν ότι η Fed θα διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά στο τρέχον εύρος 3,50% έως 3,75% στο τέλος της διήμερης συνεδρίασης πολιτικής την Τετάρτη. Θα παρακολουθήσουν επίσης προσεκτικά τις δηλώσεις του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, στην τελευταία συνέντευξη Τύπου πριν παραδώσει την ηγεσία της κεντρικής τράπεζας στον πιθανό διάδοχό του, Κέβιν Γουόρς.

Άλλες αποφάσεις κεντρικών τραπεζών αυτή την εβδομάδα βρίσκονται επίσης στο ραντάρ των επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Τράπεζας της Αγγλίας και της Τράπεζας του Καναδά

Εν τω μεταξύ, η Κίνα, ο κορυφαίος καταναλωτής χρυσού στον κόσμο, εισήγαγε καθαρά 47,866 μετρικούς τόνους χρυσού τον Μάρτιο από το Χονγκ Κονγκ, από 46,249 τόνους τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Απογραφής και Στατιστικής του Χονγκ Κονγκ την Τρίτη.

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, η τιμή spot στο ασήμι υποχώρησε κατά 3,6% στα 72,78 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα έχασε 1,9% στα 1.945,28 δολάρια ενώ το παλλάδιο διολίσθησε 1,2% στα 1.459,78 δολάρια.