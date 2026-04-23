Wall Street: Υποχώρηση από τα ρεκόρ με φόντο την εκεχειρία - Πτώση 3,5% για την Τesla

Υποχωρούν από τα ιστορικά υψηλά που κατέγραψαν στην χθεσινή συνεδρίαση S&P 500 και Nasdaq, με την Wall Street να έχει επιλέξει για την Πέμπτη το γνωστό επιφυλακτικό της ύφος, καθώς οι προοπτικές για ειρήνη στο Ιράν παραμένουν αβέβαιες και τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να κρύβουν εντάσεις στην διπλωματία και κινδύνους στην ναυτιλία.

Αναλυτικότερα, ο Dow Jones σημειώνει πτώση 215 μονάδες ή 0,44% στις 49.274 μονάδες, ο S&P 500 υποχωρεί 0,28% στις 7.120 μονάδες ενώ ο Nasdaq Composite διολισθαίνει 0,51% στις 24.530 μονάδες.

Ο πόλεμος στο Ιράν βρίσκεται στην όγδοη εβδομάδα του και επηρεάζει αρνητικά το επενδυτικό κλίμα, καθώς δεν είναι σαφές πότε θα πραγματοποιηθεί ένας ακόμη γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών. Την ίδια ώρα, το πιο πρόσφατο σκληρό μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, ότι δηλαδή έδωσε εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ «να πυροβολεί και να βουλιάζει οποιοδήποτε σκάφος τοποθετεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ», σίγουρα δεν βοηθά την ψυχολογία στην Wall Street.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη οδηγεί φυσικά υψηλότερα το πετρέλαιο, το οποίο διευρύνει τα κέρδη του την Πέμπτη. Καθώς οι ελπίδες για μια επίλυση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν εξασθενούν και οι ειρηνευτικές συνομιλίες βαλτώνουν, η αγορά πετρελαίου «πρέπει να ανατιμολογήσει τις προσδοκίες», ανέφεραν οι στρατηγικοί αναλυτές της ING Bank, Warren Patterson και Ewa Manthey.

Χθες, η τεχνολογία ξεχώρισε στο ταμπλό, με τις εταιρείες ημιαγωγών να «πρασινίζουν» το ταμπλό και να δίνουν μεγάλη ώθηση στον Nasdaq, σήμερα ωστόσο η Tesla υποχωρεί 3,5% μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων χθες μετά το κλείσιμο της Wall Street. Στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, η μετοχή της εταιρείας ενισχύθηκα καθώς οι επενδυτές εστίασαν στα κέρδη που ξεπέρασαν εύκολα τις προσδοκίες, χάρη στην αύξηση των εσόδων κατά 16% σε ετήσια βάση. Ωστόσο, οι πωλήσεις των 22,4 δισ. δολ. απογοήτευσαν τους αναλυτές της Wall Street, οι οποίοι ανέμεναν 22,6 δισ. δολ., ωστόσο αυτό που πραγματικά τους σόκαρε ήταν πως η εταιρεία προβλέπει ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες θα ξεπεράσουν τα 25 δισ. δολ. φέτος, όπως ανέφερε το Reuters, αυξάνοντας την εκτίμησή του Ιανουαρίου που ήταν πάνω από 20 δισεκατομμύρια δολάρια.

Μικρή αύξηση σημείωσε ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας την περασμένη εβδομάδα, υποδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη σταθερότητα της αγοράς εργασίας τον Απρίλιο, αν και η οικονομική αβεβαιότητα και οι υψηλότερες τιμές που σχετίζονται από τον πόλεμο με το Ιράν ενέχουν κινδύνους καθοδικής πορείας.

Συγκεκριμένα, οι αρχικές αιτήσεις για κρατικά επιδόματα ανεργίας αυξήθηκαν κατά 6.000 σε 214.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 18 Απριλίου, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας την Πέμπτη. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει 210.000 αιτήσεις για την τελευταία εβδομάδα.