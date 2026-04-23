Aegean: Επανέναρξη πτήσεων για Μέση Ανατολή

Στην επανέναρξη ορισμένων πτήσεων από Ελλάδα και Κύπρο, που είχαν ακυρωθεί λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, προχωρά η AEGEAN, «έπειτα από προσεκτική αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης».

Στην επανέναρξη ορισμένων πτήσεων από Ελλάδα και Κύπρο, που είχαν ακυρωθεί λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, προχωρά η AEGEAN, «έπειτα από προσεκτική αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης».

Ειδικότερα:

-Οι πτήσεις από την Αθήνα προς το Τελ Αβίβ επανεκκινούν στις 28 Απριλίου

-Οι πτήσεις από το Ηράκλειο προς το Τελ Αβίβ επανεκκινούν στις 30 Απριλίου

-Οι πτήσεις από τη Λάρνακα προς το Τελ Αβίβ επανεκκινούν στις 21 Μαΐου

-Οι πτήσεις από τη Ρόδο προς το Τελ Αβίβ επανεκκινούν στις 21 Μαΐου

-Οι πτήσεις από την Αθήνα προς το Ριάντ επανεκκινούν στις 21 Μαΐου

-Οι πτήσεις από την Αθήνα προς το Αμάν επανεκκινούν στις 21 Μαΐου

«Η AEGEAN αξιολογεί διαρκώς τις συνθήκες και θα επανέλθει με όποια νεότερη ενημέρωση, σχετικά με την επανέναρξη πρόσθετων πτήσεων προς άλλους προορισμούς» τονίζεται στην ανακοίνωση του εθνικού αερομεταφορέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ