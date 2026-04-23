Γαλλοβρετανικό σχέδιο για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ

Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας Τζον Χίλι και η Γαλλίδα ομόλογός του Κατρίν Βοτρέν κάλεσαν σήμερα αμυντικούς αξιωματούχους διαφόρων χωρών που συνεδρίασαν στο Λονδίνο να καταλήξουν σε ένα ενιαίο σχέδιο για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί.

Η διάσκεψη «στρατιωτικού σχεδιασμού» διεξάγεται μετά τη σύνοδο, στις 17 Απριλίου στο Παρίσι, περίπου 30 ηγετών χωρών, με τον ίδιο σκοπό. Τότε, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε αναφερθεί σε μια «ουδέτερη αποστολή» που δεν θα έχει καμία σχέση με τις εμπόλεμες πλευρές, η οποία θα φροντίσει για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ διευκρίνισε ότι «περισσότερες από 12 χώρες» προσφέρθηκαν να συμμετάσχουν σε μια τέτοια «ειρηνική και αμυντική» δύναμη.

Λονδίνο και Παρίσι επιμένουν ότι η δύναμη αυτή δεν θα αναπτυχθεί παρά μόνο εάν επιτευχθεί βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή.

Στη σημερινή ανακοίνωσή τους οι δύο υπουργοί χαιρετίζουν την κατάπαυση του πυρός στο Ιράν, την οποία παρέτεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη. «Ευχόμαστε (η κατάπαυση του πυρός) να διαρκέσει και να εδραιωθεί και να οδηγήσει στο οριστικό τέλος των εχθροπραξιών. Όμως η δουλειά μας δεν θα σταματήσει εκεί», πρόσθεσαν.

Διευκρίνισαν ότι μια «ομάδα επιχειρησιακού σχεδιασμού» για την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά —τα οποία είναι σχεδόν αποκλεισμένα από την έναρξη των ισραηλινοαμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου— παρουσίασε την Τετάρτη μια έκθεση, η οποία αποτέλεσε τη βάση της διάσκεψης.

Η αποστολή των στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων που συγκεντρώθηκαν στο Λονδίνο «συνίσταται στη μετουσίωση της διπλωματικής συναίνεσης που επετεύχθη από τους ηγέτες μας σε συγκεκριμένες στρατιωτικές επιλογές, με ένα κοινό και συντονισμένο σχέδιο που στοχεύει στη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα στενά και στην υποστήριξη μιας διαρκούς κατάπαυσης του πυρός», ανέφεραν οι υπουργοί.

«Για να μετατραπεί αυτή η διπλωματική δυναμική σε συγκεκριμένες δράσεις, απαιτείται αυστηρός σχεδιασμός, ειλικρινείς συζητήσεις και σταθερές δεσμεύσεις από την πλευρά των συμμάχων εθνών και εταίρων, και είμαστε ευγνώμονες σε όσους έχουν ήδη εκδηλώσει τη βούλησή τους να συνεισφέρουν», συνέχισαν.

«Είμαστε βέβαιοι ότι μπορεί να σημειωθεί πραγματική πρόοδος», πρόσθεσαν.

Η συνάντηση πραγματοποιείται στο Μόνιμο Διακλαδικό Στρατηγείο του Νόρθγουντ, βορειοδυτικά του Λονδίνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ