ΗΠΑ: Ο στρατός επιβιβάστηκε σε υπό κυρώσεις τάνκερ στον Ινδικό Ωκεανό που μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο

Newsroom
Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επιβιβάστηκαν και έκαναν επιθεώρηση σε ένα υπό κυρώσεις πλοίο που μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο στον Ινδικό Ωκεανό.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε σήμερα ότι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επιβιβάστηκαν και έκαναν επιθεώρηση σε ένα υπό κυρώσεις πλοίο που μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο στον Ινδικό Ωκεανό, στη δεύτερη τέτοια επιχείρηση που διεξήχθη στην περιοχή αυτή την εβδομάδα.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, αμερικανικές δυνάμεις διεξήγαγαν θαλάσσια αναχαίτιση και επιθεώρηση επιβιβαζόμενος στο χωρίς σημαία πλοίο M/T Majestic X, το οποίο υπόκεινται κυρώσεις και μετέφερε πετρέλαιο από το Ιράν, στον Ινδικό Ωκεανό εντός της περιοχής ευθύνης της INDOPACOM», δήλωσε η στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ για την περιοχή Ινδο-Ειρηνικού, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.

«Θα συνεχίσουμε να διεξάγουμε παγκόσμιες επιχειρήσεις ναυτιλιακού ελέγχου για να διαταράξουμε παράνομα δίκτυα και να αναχαιτίσουμε πλοία που παρέχουν υλική υποστήριξη στο Ιράν, όπου κι αν αυτά δραστηριοποιούνται», πρόσθεσε το Πεντάγωνο.

Την Τρίτη, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν ένα άλλο υπό κυρώσεις πλοίο που συνδεόταν με το Ιράν, το M/T Tifani, το οποίο έπλεε στον Ινδικό Ωκεανό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

