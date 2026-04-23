Δήμας: Προτεραιότητα σε υποδομές, έρευνα και καινοτομία για την ενίσχυση της παραγωγικότητας

Τη σημασία της ενίσχυσης της παραγωγικότητας, της έρευνας, της καινοτομίας και των μεγάλων έργων υποδομής για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, κατά τη συμμετοχή του σε πάνελ στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, το οποίο πραγματοποιείται στους Δελφούς από τις 22 έως τις 25 Απριλίου.

Ο κύριος Δήμας σημείωσε ότι από το 2019 βασικός στόχος της κυβέρνησης ήταν η επίτευξη υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης, σε συνέχεια της μακράς περιόδου οικονομικής κρίσης, και ανέφερε ότι η πρόοδος αυτή αποτυπώνεται στη μείωση της ανεργίας, στη δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας, στη βελτίωση βασικών οικονομικών δεικτών και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη για περαιτέρω επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία, υπογραμμίζοντας ότι, σε μια εποχή ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και τεχνητής νοημοσύνης, η Πολιτεία οφείλει να στηρίξει ακόμη πιο ενεργά τους τομείς αυτούς.

Αναφερόμενος στα μεγάλα έργα υποδομής, ο Υπουργός τόνισε ότι συμβάλλουν τόσο στην ενίσχυση της απασχόλησης όσο και στη συνολική αναπτυξιακή δυναμική της χώρας, ενώ παράλληλα βελτιώνουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών. Όπως είπε, έργα όπως ο Ε65, η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, ο οδικός άξονας Πάτρα–Πύργος και ο ΒΟΑΚ ενισχύουν τη συνδεσιμότητα, τη λειτουργικότητα των μετακινήσεων και την περιφερειακή ανάπτυξη, με διαρκή αναφορά στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Ο κ. Δήμας ανέφερε ακόμη ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα ισχυρό και αυτόνομο Υπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας, προκειμένου να υπάρξει καλύτερος συντονισμός του ερευνητικού οικοσυστήματος και αποτελεσματικότερη σύνδεση των πανεπιστημίων, των ερευνητικών κέντρων, των επιχειρήσεων και των νεοφυών σχημάτων με την πραγματική οικονομία.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η ουσία δεν βρίσκεται στην περισσότερη νομοθέτηση, αλλά στην αποτελεσματικότερη νομοθέτηση, φέρνοντας ως παράδειγμα τις παρεμβάσεις που έγιναν για την απλοποίηση του πλαισίου ίδρυσης τεχνοβλαστών, καθώς και τα ενισχυμένα φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη.

Στη συζήτηση, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, Σταύρος Θεοδωρόπουλος, σημείωσε ότι η παραγωγικότητα δεν συνδέεται με την εντατικοποίηση της εργασίας, αλλά αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αύξηση του ΑΕΠ και των μισθών, ενώ τόνισε τη σημασία των επενδύσεων, της καινοτομίας και της αντιμετώπισης διαρθρωτικών αδυναμιών της ελληνικής οικονομίας.

Η Ξένια Καζώλη, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ATHEX Group, ανέφερε ότι η καλή εταιρική διακυβέρνηση δεν παράγει από μόνη της καινοτομία, αλλά δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για να αναπτυχθεί, μέσα από σωστή στρατηγική, διαφάνεια, εμπιστοσύνη και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Παπαχρήστου, Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, τόνισε ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας περνά μέσα από την παραγωγικότητα και σημείωσε την ανάγκη για στενότερη σύνδεση της εκπαίδευσης, της έρευνας και της πραγματικής οικονομίας, καθώς και για σύγχρονες πρακτικές διοίκησης που ενισχύουν το ανθρώπινο δυναμικό και το εργασιακό περιβάλλον.

Κλείνοντας, η συζήτηση ανέδειξε τη σημασία μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής που συνδέει τις υποδομές, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και το ανθρώπινο κεφάλαιο, με στόχο μια πιο παραγωγική και ανταγωνιστική ελληνική οικονομία.