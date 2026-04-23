Μικτά σινιάλα στο Χρηματιστήριο της Αθήνας – «Γύρισε» στο τέλος ο Γενικός Δείκτης

Στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης η αγορά κινήθηκε επιφυλακτικά, σε αρνητικό έδαφος και με χαμηλό τζίρο, στο τέλος ωστόσο το ταμπλό «ζωήρεψε», οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη σε θετικό κλείσιμο. Ξεχώρισε στον FTSE Large Cap η εκτίναξη της ΕΥΔΑΠ.

Μικτά σινιάλα εξέπεμψε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο της Αθήνας, καθώς στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης η αγορά κινήθηκε επιφυλακτικά, σε αρνητικό έδαφος και με χαμηλό τζίρο, στο τέλος ωστόσο το ταμπλό «ζωήρεψε», οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη σε –οριακά έστω– θετικό κλείσιμο.

Αν και ο συνολικός τζίρος παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, στα 198,5 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 17,87 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές), μεγάλο μέρος του διακινήθηκε μετά τις 16:00, δίνοντας ώθηση στην ανάκαμψη του Γενικού Δείκτη από τα χαμηλά ημέρας και «σφραγίζοντας» το γύρισμα σε θετικό έδαφος. Είναι ενδεικτικό ότι, μία ώρα πριν τη συμπλήρωση της κανονικής διάρκειας των συναλλαγών, ο τζίρος μετά βίας κινείτο στα επίπεδα των 110 εκατ. ευρώ…

Μένει να φανεί αν αυτό το τελευταίο σκέλος της σημερινής συνεδρίασης μπορεί να λειτουργήσει ως προοίμιο για το αυριανό άνοιγμα, εν αναμονή της ετυμηγορίας της S&P για το ελληνικό αξιόχρεο και ειδικά αν δεν υπάρξει κάποια νέα εξέλιξη στο μέτωπο της Μέσης Ανατολή ή αν δεν προκύψει στο μεταξύ κάποια από τις συνήθεις αλλοπρόσαλλες αναρτήσεις του Αμερικανού Προέδρου, τις οποίες ο καθένας ερμηνεύει πια κατά το δοκούν.

Δεν πρέπει να λησμονείται, όπως σημειώνουν ξένοι αναλυτές, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα, καθώς η εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν έχει παραταθεί, υπάρχει αβεβαιότητα για το αν τελικά θα πραγματοποιηθούν νέες συνομιλίες, ενώ οι εμπλεκόμενες πλευρές διατυπώνουν αντικρουόμενες θέσεις σχετικά με τους πιθανούς όρους μιας συμφωνίας. Σε κάθε περίπτωση, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, συγκεκριμένη προθεσμία στο Ιράν για την υποβολή ειρηνευτικής πρότασης δεν έχει τεθεί, ενώ η δεκαήμερη εκεχειρία Ισραήλ-Λιβάνου λήγει στις 26 Απριλίου.

Από το μακροοικονομικό «μέτωπο», τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον PMI, που υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των 16 μηνών, κατέδειξαν ότι η οικονομία της Ευρωζώνης μπαίνει σε νέα φάση πίεσης, ενώ έχουν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται δευτερογενείς πληθωριστικές επιδράσεις.

Σε αυτό το κλίμα, Φρανκφούρτη και Λονδίνο κινήθηκαν σήμερα πτωτικά, σε αντίθεση με τα κέρδη περί του 0,9% στο Παρίσι. Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.234,68 μονάδες με άνοδο 0,23%, έχοντας προηγουμένως κινηθεί σε αρνητικό έδαφος κατά κύριο λόγο, με απώλειες έως 0,87%.

Παρόμοια η διακύμανση του δείκτη των τραπεζών, που ανέκαμψε από απώλειες περί του 1,4% για να ολοκληρώσει τελικώς οριακά ενισχυμένος 0,13% στις 2.592,43 μονάδες. Στη σύνθεσή του η τελική εικόνα ήταν μικτή, με την Τρ. Πειραιώς να ενισχύεται 1,30% στα 8,38 ευρώ και τις Τρ. Κύπρου και Optima να ακολουθούν ενισχυμένες 0,65% και 0,44% αντίστοιχα. Η Eurobank έκλεισε αμετάβλητη στα 3,92 ευρώ, ενώ σε αρνητικό έδαφος βρέθηκε η Alpha Bank με πτώση 1,19% στα 3,65 ευρώ και η ΕΤΕ με απώλειες 0,14% στα 14,28 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1,3:1 με 68 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 51 σε αρνητικό και 29 αμετάβλητων.

«Μοιρασμένη» η μεγάλη κεφαλαιοποίηση

Η εικόνα στη σύνθεση του FTSE Large Cap ήταν μικτή. Ξεχώρισε η εκτίναξη 6,57% της ΕΥΔΑΠ στα 10,06 ευρώ, η αντίδραση 2,44% της Metlen στα 34,40 ευρώ, καθώς και τα κέρδη των Τιτάν (+1,60%) και Aegean (+1,23%).

Με μικρότερα κέρδη ακολούθησαν οι μετοχές των ΔΕΗ (+0,76%), Helleniq Energy (+0,21%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,19%) και Aktor (+0,18%).

Στον αντίποδα, πέραν των τραπεζών, βρέθηκαν οι Cenergy και Viohalco με απώλειες 2,19% και 1,68% αντίστοιχα. Σε μικρότερο ποσοστό υποχώρησαν οι τίτλοι των Jumbo (-0,84%), ΟΤΕ (-0,66%), Lamda Development (-0,65%), ΔΑΑ (-0,58%), Motor Oil (-0,39%), Allwyn (-0,15%), Σαράντης (-0,14%), ElvalHalcor (-0,13%) και Coca-Cola HBC (-0,10%).