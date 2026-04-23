Γεωργόπουλος (Πειραιώς): Βασικός ρόλος του ηγέτη να εμπνέει ανθρώπους και να οδηγεί ομάδες

Ο ηγέτης του μέλλοντος οφείλει, πέρα από τη βαθιά γνώση του αντικειμένου του και του οργανισμού του, να διαθέτει και ουσιαστική κατανόηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας, υπογράμμισε ο Γιώργος Γεωργόπουλος, Chief Human Resources and Group Change Officer της Πειραιώς, στο πλαίσιο συζήτησης με θέμα «Leadership in Transition: Talent and Transformation» στο 11ο DelphiForum.

Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, ο βασικός ρόλος του ηγέτη παραμένει να εμπνέει τους ανθρώπους του και να οδηγεί τις ομάδες στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ωστόσο, μέχρι πρόσφατα, «είχε την πολυτέλεια» να αναθέτει τις τεχνολογικές υλοποιήσεις στο ΙΤ. «Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη παρεμβαίνει άμεσα στον ανθρώπινο παράγοντα, ο ηγέτης καλείται να την κατανοεί σε βάθος, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που χρειάζεται να κατανοεί και τις δεξιότητες της ομάδας του», τόνισε ο κ. Γεωργόπουλος.

Παράλληλα, πρόσθεσε, ότι οι ηγέτες που έχουν διαμορφωθεί σε μια διαφορετική εποχή, έχουν κάθε δυνατότητα να παραμείνουν επίκαιροι, καθώς η γνώση του αντικειμένου τους και του τρόπου με τον οποίο αυτό συνδέεται με τον οργανισμό στο σύνολό του, παραμένει ανεκτίμητη. Άλλωστε, η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, επισήμανε, δεν πρόκειται για μια αλλαγή που μπορεί να υλοποιηθεί «με το πάτημα ενός κουμπιού».

Προκειμένου οι ηγέτες να οδηγήσουν αποτελεσματικά τις ομάδες σε αυτή τη μετάβαση, χρειάζεται να ακολουθήσουν τρία βασικά βήματα:

να κατανοήσουν σε βάθος τις πραγματικές δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης να δημιουργήσουν ένα οικοσύστημα συνεχούς μάθησης, ώστε όλα τα μέλη της ομάδας, ανεξαρτήτως του βαθμού εξοικείωσής τους με την τεχνολογία, να μπορούν να τη χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους εργασία να παρακολουθούν και να μετρούν τον αντίκτυπο της τεχνολογίας σε όρους αποδοτικότητας και ποιότητας\

Τέλος, ο κ. Γεωργόπουλος αναφέρθηκε στη δυσκολία αποτύπωσης των αποτελεσμάτων της τεχνητής νοημοσύνης σε μετρήσιμους όρους. Όπως σημείωσε, τα οφέλη του AI, ιδιαίτερα όταν εφαρμόζονται σε ευρεία κλίμακα, δεν αποτυπώνονται άμεσα και συχνά είναι λιγότερο ορατά, καθώς συχνά συνδέονται με ανακατανομή ρόλων, βελτίωση παραγωγικότητας και αναβάθμιση της ποιότητας υπηρεσιών. Η μέτρηση του οφέλους από την εφαρμογή του ΑΙ αποτελεί ένα σύνθετο ζήτημα και αναμένεται να είναι μία από τις βασικές προκλήσεις για τους οργανισμούς τα επόμενα χρόνια, επισήμανε,