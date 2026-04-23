Θεοδωρικάκος: Οι βουλευτές της ΝΔ ζήτησαν οι ίδιοι να αρθεί η ασυλία τους - Είναι και αισθάνονται αθώοι

O υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος απάντησε στην σφοδρή κριτική του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, νωρίτερα σήμερα στην ολομέλεια.

Οι βουλευτές της ΝΔ, με σοβαρότητα και αξιοπρέπεια, ζήτησαν οι ίδιοι να αρθεί η ασυλία τους, προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη, διότι είναι και αισθάνονται αθώοι, ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, απαντώντας στην σφοδρή κριτική του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, νωρίτερα σήμερα στην ολομέλεια.

«Τις τελευταίες εβδομάδες διεξάγεται μια τεράστια επιχείρηση ηθικής απαξίωσης της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, του συνόλου των στελεχών της, της κυβέρνησης και της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής. Όσο όμως και αν αυτό γίνεται, θα πρέπει πρώτα να δώσετε στον εαυτό σας μερικές απαντήσεις. Στο υπουργείο Ανάπτυξης, όταν ο πρωθυπουργός μου ανέθεσε τα πολύ υπεύθυνα καθήκοντα του υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από ένα διάστημα βρήκα εκατοντάδες επενδυτικά σχέδια, τα οποία είχαν προέλθει τα τελευταία 15 χρόνια, εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, επιχειρηματίες οι οποίοι είχαν πάρει εκατοντάδες εκατομμύρια χωρίς να κάνουν τις επενδύσεις τους. Ξεκινήσαμε να ελέγχουμε μια προς μια την κατάσταση, για να υλοποιηθεί ο νόμος, να πάρουμε πίσω εντόκως αυτά τα χρήματα και να τα αποδώσουμε με διαφάνεια στα δημόσια ταμεία, για να αξιοποιηθούν για πραγματικές επενδύσεις που έχει ανάγκη η οικονομία. Δεν έχω ακούσει μια κουβέντα γι΄ αυτό», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει την κυβέρνηση ως «τροχονόμους της διαπλοκής».

Ο υπουργός Ανάπτυξης απάντησε και σε όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης για «ντιλάρισμα», ανάμεσα στο Μαξίμου και τους βουλευτές και για «ξέπλυμα» των εμπλεκομένων στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθόσον η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι οι βουλευτές για τους οποίους αποφασίστηκε άρση της ασυλίας θα είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια στις επόμενες εκλογές.

«Χωρίς δεύτερη συζήτηση, ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα σκάνδαλο διαχρονικό και θα έπρεπε όλοι μας, όλοι όμως, να ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή με το πώς θα γυρίσουν πίσω όλα τα χρήματα που φαγώθηκαν από εκείνους που πήραν πολύ παραπάνω χρήματα από αυτά που εδικαιούντο και πώς θα τιμωρηθούν από τη δικαιοσύνη. Διαδικασίες οι οποίες έχουν εκκινήσει», είπε ο Τ. Θεοδωρικάκος και σε ό,τι αφορά στους 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε: «Χθες, εδώ στο Κοινοβούλιο, ένας προς έναν, όλοι οι συνάδελφοι, παρουσίασαν τις θέσεις και τις απόψεις τους, με απόλυτη σοβαρότητα και αξιοπρέπεια και ζήτησαν οι ίδιοι να αρθεί η ασυλία τους, προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη, διότι είναι και αισθάνονται αθώοι. Είναι και αισθάνονται αθώοι. Αυτή είναι η άποψή μου από τη διερεύνηση αυτής της υπόθεσης».

«Κανένας δεν κατηγορείται ότι έχει πάρει ή ότι έχει κλέψει χρήματα ή ότι έχει συμβάλει συνειδητά σε κάτι τέτοιο. Και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σπουδαίο», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης και πρόσθεσε: «Έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση για το ρουσφέτι. Ειλικρινά σας κοιτάζω στα μάτια. Επί ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχε ρουσφέτι; Δεν υπερασπίζομαι τίποτα ούτε θέλω να παριστάνει κανείς μας τον αθώο. Αλλά ας μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Όταν κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ στη χώρα δεν υπήρχε ρουσφέτι; Όταν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, στη χώρα δεν υπήρχε ρουσφέτι; Θέλω και πιστεύω όλοι πρέπει να το θέλουμε να υπάρχει ισονομία και τα πράγματα να λειτουργούν κανονικά, να λειτουργούν οι θεσμοί και οι υπηρεσίες και να μην υπάρχει πελατειακότητα μεταξύ της κοινωνίας και του πολιτικού συστήματος. Συμφωνώ σε αυτό. Αλλά δεν βρίσκετε ότι είναι πολύ διαφορετική η συζήτηση από τη συζήτηση ότι ποινικά διώκονται άνθρωποι χωρίς να έχουν ευθύνη για απώλεια χρημάτων από το ελληνικό Δημόσιο; Δεν είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα; Δεν πρέπει να είναι σαφές αυτό εκεί έξω στην κοινωνία;».

Την αντίδραση του υπουργού Ανάπτυξης προκάλεσε και η νέα παρέμβαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και για άλλες υποθέσεις σκανδάλων, όπως για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης», για στημένους διαγωνισμούς και για απευθείας αναθέσεις αλλά και ο χαρακτηρισμός του «είστε διεφθαρμένοι, πρέπει να φύγετε».

«Κανένας κύριε Ανδρουλάκη δεν βρίσκει το δίκιο του με τις φωνές. Θα σας ζητήσω στο βάθος της σκέψης αυτό το “είστε διεφθαρμένοι” να το πάρετε πίσω, διότι θεωρώ ότι είναι βαριά αλαζονική συμπεριφορά να επιτίθεστε στο σύνολο των στελεχών και συλλήβδην σε μια παράταξη, στη Νέα Δημοκρατία, της οποίας η συμβολή στην αποκατάσταση της δημοκρατίας, μετά την πτώση της χούντας, είναι δεδομένη όπως είναι δεδομένη και η συμβολή της στο πέρασμα μισού αιώνα δημοκρατίας», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης και πρόσθεσε: «Ο αφοριστικός λόγος δεν οδηγεί πουθενά. Αν έχετε κύριοι στοιχεία για οποιαδήποτε υπόθεση, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον εισαγγελέα, θα πρέπει να απευθυνθείτε στη δικαιοσύνη, συγκεκριμένα και με στοιχεία για να επιληφθεί η δικαιοσύνη, διαφορετικά αυτού του είδους συνωμοσιολογία και οι καταγγελίες δεν οδηγούν πουθενά».

Τέλος, κάλεσε για μια ακόμα φορά να ασχοληθεί το ΠΑΣΟΚ και με αυτά που έχουν βρεθεί στο υπουργείο Ανάπτυξης για το παρελθόν, γιατί είναι χρήματα του ελληνικού λαού που πρέπει να επιστραφούν και να αποκαλυφθεί τι έχει συμβεί. «Δεν έχετε διάθεση να συμβάλλετε; Ή επειδή η πρωτοβουλία της ανάδειξης βρίσκεται στην ίδια την κυβέρνηση και τον υπουργό, δεν έχετε το θάρρος να πείτε “καθίστε να δούμε εδώ τι έχει συμβεί”; Αυτή είναι η πραγματικότητα και όχι δικαιοσύνη και διαφάνεια α λα κάρτ», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος και τόνισε ότι είναι διαφορετικό πράγμα η άρση ασυλίας βουλευτών και διαφορετικό η ενοχή τους. «Η Νέα Δημοκρατία σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη και προφανώς σέβεται και τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, άλλωστε έχει τεθεί σε λειτουργία στις ημέρες της ΝΔ», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ