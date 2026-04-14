Κέρδη άνω του 1% για τον χρυσό

Κέρδη άνω του 1% σημείωσε η τιμή του χρυσού την Τρίτη, ανακάμπτοντας από το χαμηλό σχεδόν μιας εβδομάδας που είχε σημειώσει στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι ελπίδες για επίλυση του πολέμου στο Ιράν επηρέασαν το δολάριο και περιόρισαν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν.

Η τιμή του χρυσού spot σημείωσε άνοδο 2% στα 4.831,78 δολάρια η ουγγιά, ενώ τα futures ενισχύθηκαν 1,7% στα 4.850,10 δολάρια ανά ουγγιά.

Η τιμή του χρυσού υποχώρησε σε χαμηλό σχεδόν μιας εβδομάδας στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς ο αμερικανικός στρατός ετοιμάστηκε για αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν, προκαλώντας την οργή της Τεχεράνης και θέτοντας σε κίνδυνο μια εύθραυστη εκεχειρία δύο εβδομάδων.

Ομάδες διαπραγματεύσεων από τις ΗΠΑ και το Ιράν θα μπορούσαν να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ αργότερα αυτή την εβδομάδα, δήλωσαν πέντε πηγές την Τρίτη, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών υψηλότερου επιπέδου μεταξύ των δύο χωρών εδώ και δεκαετίες, στις οποίες δεν σημειώθηκε καμία πρόοδος.

«Η προσοχή παραμένει σταθερά στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις προοπτικές για μια λύση. Κατά την άποψή μου, μια αποκλιμάκωση θα μπορούσε τελικά να αποδειχθεί υποστηρικτική για τα πολύτιμα μέταλλα, ειδικά αν λειτουργήσει επιβαρυντικά για το δολάριο», εκτιμά ο Όλε Χάνσεν, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στη Saxo Bank.

Το δολάριο ΗΠΑ υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδό του εδώ και πάνω από ένα μήνα, καθιστώντας τον χρυσό σε δολάρια πιο προσιτό για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.