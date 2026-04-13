Χρυσός: Ήπια πτώση με πίεση από το δολάριο

Υποχώρησαν οι τιμές του χρυσού τη Δευτέρα, δεχόμενες πίεση από την άνοδο του δολαρίου, γεγονός που τροφοδότησε ανησυχίες για τον πληθωρισμό και θόλωσε τις προοπτικές για μελλοντικές μειώσεις των επιτοκίων.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε 0,3% στα 4.734,50 δολάρια, αφού ενδοσυνεδριακά έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 7 Απριλίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ υποχώρησαν 0,4% στα 4.767,40 δολάρια.

Το δολάριο ΗΠΑ κινήθηκε υψηλότερα, καθιστώντας τα μέταλλα που τιμολογούνται σε δολάριο πιο ακριβά για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

«Είναι μια αγορά που καθοδηγείται πολύ από τα πρωτοσέλιδα. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην τιμή του αργού πετρελαίου, επειδή αυτό θα καθορίσει τον πληθωρισμό και θα κατευθύνει την πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας», δήλωσε ο Phillip Streible, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην Blue Line Futures.

Ο αμερικανικός στρατός ξεκίνησε αποκλεισμό πλοίων που έφυγαν από τα λιμάνια του Ιράν και η Τεχεράνη απείλησε να λάβει αντίποινα εναντίον λιμανιών των γειτόνων της στον Κόλπο, αφού οι συνομιλίες του Σαββατοκύριακου δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, θέτοντας σε κίνδυνο την εκεχειρία.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, για να υποχωρήσουν μέσα στην ημέρα κάτω από το ψυχολογικό όριο. Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας τροφοδοτούν ανησυχίες για τον πληθωρισμό και περιορίζουν το περιθώριο των κεντρικών τραπεζών να μειώσουν τα επιτόκια.

Οι αγορές βλέπουν τώρα περίπου 21% πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων των ΗΠΑ μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, από 40% έναν μήνα νωρίτερα.

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι υποχώρησε 0,2% στα 75,71 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η πλατίνα ενισχύθηκε 0,3% στα 2.050,80 δολάρια η ουγγιά. Το παλλάδιο σημείωσε άνοδο 3% στα 1.566,15 δολάρια.