Ουγγαρία: Τέλος της εποχής Όρμπαν - Νικητής των εκλογών ο Μαγιάρ

Με ένα τηλεφώνημα του στον ηγέτη της αντιπολίτευσης, ο Βίκτορ Όρμπαν παραδέχθηκε την ήττα του. Η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη δηλώνει η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ανυπομονώ να συνεργαστούμε το μήνυμα του καγκελάριου Μερτς στον Μαγιάρ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11:09

Η εκλογική βραδιά που ανέμενε με αγωνία η Ευρώπη, η Ρωσία και οι ΗΠΑ είχε δύο ηττημένους και μια νικήτρια. Με ένα τηλεφώνημα του στον ηγέτη της αντιπολίτευσης Πέτερ Μαγιάρ, ο Βίκτορ Όρμπαν παραδέχθηκε την ήττα του, ενώ μιλώντας στους υποστηρικτές του στη Βουδαπέστη, ανέφερε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο και ότι είναι οδυνηρό για το κόμμα του.

Πρόσθεσε ότι έχει συγχαρεί το νικητήριο κόμμα και ότι το Fidesz θα υπηρετήσει την Ουγγαρία από τη θέση της αντιπολίτευσης. Με καταμετρημένο πάνω από το 47% των ψήφων, το Τisza του Μαγιάρ συγκεντρώνει 136 έδρες σε σύνολο 199, αφήνοντας το Fidesz με 56 έδρες.

Οι σημερινές κάλπες στην Ουγγαρία ήταν μια στιγμή ανακούφισης για την Ευρώπη που βλέπει έναν φιλορώσο ηγέτη να βγαίνει εκτός κάδρου, ενώ είναι και ένα πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ που στήριξε την επανεκλογή του Όρμπαν τάζοντας αμερικανικές επενδύσεις και οικονομική στήριξη σε περίπτωση επανεκλογής του.

Ο Όρμπαν εγκαταλείπει την εξουσία ύστερα από 16 χρόνια, έχοντας αναγάγει τη χώρα του των 9,5 εκατομμυρίων κατοίκων σε πρότυπο ανελεύθερης δημοκρατία.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έγραψε στο X: «Η καρδιά της Ευρώπης χτυπά πιο δυνατά στην Ουγγαρία απόψε».

«Η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη. Η Ευρώπη πάντα επέλεγε την Ουγγαρία. Μαζί είμαστε πιο δυνατοί. Μια χώρα επανακτά την ευρωπαϊκή της πορεία. Η Ένωση γίνεται ισχυρότερη».

Η νίκη του Μάγιαρ πιθανότατα σηματοδοτεί το τέλος του συγκρουσιακού ρόλου της Ουγγαρίας εντός της ΕΕ, ανοίγοντας ενδεχομένως τον δρόμο για ένα δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ (105 δισεκατομμυρίων δολαρίων) προς την πληγείσα από τον πόλεμο Ουκρανία, το οποίο είχε μπλοκαριστεί από τον Όρμπαν.

Hungary has chosen Europe.



Europe has always chosen Hungary.



A country reclaims its European path.



The Union grows stronger.



Magyarország Európát választotta.



Európa mindig Magyarországot választotta.



Egy ország visszatér az európai útjára.



Az Unió erősebbé válik. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 12, 2026

Μερτς σε Μαγιάρ: Ανυπομονώ να συνεργαστούμε

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προστέθηκε στα συγχαρητήρια προς τον Μάγιαρ με ανάρτησή του στο διαδίκτυο: «Ο ουγγρικός λαός αποφάσισε. Τα θερμά μου συγχαρητήρια για την εκλογική σας επιτυχία», έγραψε σε ανάρτησή του στο X. «Ανυπομονώ να συνεργαστούμε. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για μια ισχυρή, ασφαλή και, πάνω απ’ όλα, ενωμένη Ευρώπη».