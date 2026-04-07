Σε πτωτική τροχιά το bitcoin

Πτωτικά κινείται το bitcoin την Τρίτη, καθώς τα κρυπτονομίσματα επηρεάζονται από την ευρύτερη αστάθεια που πλήττει την αγορά μέχρις ότου λήξει η προθεσμία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν.

Το δημοφιλέστερο κρυπτονόμισμα βρέθηκε να υποχωρεί έως και 2,2%, στα 68.800 δολάρια στη Σιγκαπούρη. Η πτώση εξαφάνισε τα κέρδη της προηγούμενης ημέρας, όταν το bitcoin ξεπέρασε για λίγο τα 70.000 δολάρια για πρώτη φορά από τον Μάρτιο. Σε αντίστοιχη πτωτική τροχιά κινούνται και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Το Ether, το δεύτερο μεγαλύτερο token, υποχώρησε έως και 2,8%.

Οι παγκόσμιες μετοχές παρουσίασαν διακυμάνσεις ενόψει της προθεσμίας που έθεσε ο Τραμπ, ο οποίος απείλησε να βομβαρδίσει βασικές υποδομές στο Ιράν, εκτός εάν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ. Τα futures του S&P 500 υποχωρούν κατά 0,4%.

Το κλίμα για το Bitcoin «παραμένει bearish στο βραχυπρόθεσμο έως μεσοπρόθεσμο ορίζοντα», σχολιάζει στο Bloomberg η Rachael Lucas, αναλύτρια στην BTC Markets. Η αγορά βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, προσθέτει, με «ταύρους που δεν έχουν επαρκή πεποίθηση για να διατηρήσουν τις εκρήξεις και αρκούδες να μην μπορούν να επιβάλουν μια αποφασιστική κατάρρευση».