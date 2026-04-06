Wall Street: Ήπιες διακυμάνσεις υπό την προοπτική κατάπαυσης πυρός στο Ιράν

Οι επενδυτές «ζυγίζουν» τις πιθανότητες να τελειώσει σύντομα ο πόλεμος στο Ιράν.

Με ήπιες διακυμάνσεις κινούνται στις συναλλαγές της Δευτέρας οι δείκτες στη Wall Street μετά την αργία λόγω του Πάσχα των Καθολικών και καθώς οι επενδυτές «ζυγίζουν» τις πιθανότητες να τελειώσει σύντομα ο πόλεμος στο Ιράν.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί οριακά κατά 0,09% στις 46.451 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 σημειώνει άνοδο 0,17% στις 6.594 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχύεται 0,48% στις 21.988 μονάδες.

Νωρίτερα, ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, ανέφερε πως διπλωμάτες των ΗΠΑ, του Ιράν και χωρών της περιοχής συζητούν πιθανή κατάπαυση του πυρός για 45 ημέρες, που θα μπορούσε να οδηγήσει στο οριστικό τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα μέρη συζητούν συμφωνία δυο φάσεων, η πρώτη από τις οποίες προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 45 ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων θα γίνει διαπραγμάτευση για το οριστικό τέλος του πολέμου. Η διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός ίσως παραταθεί, αν κριθεί ότι απαιτείται για να καρποφορήσουν οι διαπραγματεύσεις, κατά το δημοσίευμα του Axios.

Το Reuters ανέφερε επίσης ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν λάβει ένα σχέδιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, το οποίο, εάν συμφωνηθεί, θα οδηγήσει σε άμεση εκεχειρία και άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Πλέον, τα βλέμματα στρέφονται στη συνέντευξη τύπου του Ντόναλντ Τραμπ στις 20:00 ώρα Ελλάδος, όπου θα μιλήσει για τις εξελίξεις στον πόλεμο μετά και την διάσωση του δεύτερου Αμερικανού πιλότου που καταρρίφθηκε την Παρασκευή από τους Ιρανούς.

«Καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στην έκτη του εβδομάδα, παραμένει, η επίμονη ανησυχία σχετικά με το χρόνο που θα χρειαστεί για την επίτευξη μιας αποτελεσματικής λύσης στη σύγκρουση θα παραμείνει προς το παρόν ως αρνητικός παράγοντας που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι συμμετέχοντες στην αγορά», δήλωσε ο John Stoltzfus, αναλυτής στην Oppenheimer Asset Management.

Σημειώνεται πως την προηγούμενη εβδομάδα, οι δείκτες στην αμερικανική αγορά σημείωσαν ισχυρά κέρδη σπάζοντας ένα αρνητικό σερί πέντε εβδομάδων. Ο S&P 500 ενισχύθηκε 3,4% στην καλύτερή εβδομαδιαία του επίδοση από τα τέλη Νοεμβρίου. Ο Dow και ο Nasdaq επίσης ισχυροποιήθηκαν κατά 3% και 4,4% αντίστοιχα. Πάντως, τα κέρδη δεν ήρθαν...εύκολα καθώς οι δείκτες είχαν έντονες διακυμάνσεις στη διάρκεια της εβδομάδας, ανάλογα με τις εξελίξεις για τον τερματισμό του πολέμου.