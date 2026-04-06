Bloomberg: Συμφωνία 650 εκατ. ευρώ Ισραήλ-Ελλάδας για το πυραυλικό σύστημα PULS

Το Ισραήλ θα προμηθεύσει την Ελλάδα με συστήματα πυραυλικού πυροβολικού Precise & Universal Launching System (PULS) στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις σε μια συμφωνία ύψους 650 εκατ. ευρώ, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα τεσσάρων ετών, ακολουθούμενη από μια περίοδο υποστήριξης και συντήρησης 10 ετών, δήλωσε το Ισραήλ.

Η συμφωνία για τo ισραηλινό σύστημα PULS της εταιρείας Elbit Systems υπεγράφη στην Αθήνα τη Δευτέρα, όπως σημειώνει το πρακτορείο.

Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Elbit Systems θα προμηθεύσει εκτοξευτές PULS και ένα ολοκληρωμένο πακέτο πυρομαχικών που περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς πυραύλους, επιχειρησιακούς κατευθυνόμενους πυραύλους ακριβείας για διάφορα βεληνεκή και περιφερόμενα πυρομαχικά (loitering munitions).

Το σύστημα πυροβολικού PULS, επισημαίνεται στην ανακοίνωση, παρέχει μια ολοκληρωμένη και οικονομικά αποδοτική λύση, ικανή να εκτοξεύει μη κατευθυνόμενους πυραύλους, κατευθυνόμενα πυρομαχικά ακριβείας και πυραύλους διαφόρων βεληνεκών.

Ο εκτοξευτής είναι πλήρως προσαρμόσιμος σε υπάρχουσες τροχοφόρες και ερπυστριοφόρες πλατφόρμες, επιτρέποντας σημαντική μείωση στο κόστος συντήρησης και εκπαίδευσης, προστίθεται στην ανακοίνωση.

«Η υπογραφή μιας τεράστιας αμυντικής συμφωνίας εν μέσω ενός άνευ προηγουμένου πολέμου με το Ιράν εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο την τεχνολογική ισχύ του Ισραήλ και την ικανότητά μας να βοηθάμε στενούς συμμάχους, ακόμη και κατά τη διάρκεια της μάχης», δήλωσε ο Αμίρ Μπαράμ, γενικός διευθυντής του ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας.

Σύμφωνα με την πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης, η Elbit Systems θα συνεργαστεί με τοπικές ελληνικές βιομηχανίες για την παραγωγή του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς τεχνολογίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

«Η Elbit Systems έχει μια μακροχρόνια και επιτυχημένη συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας της Ελλάδας και το έργο αυτό ενισχύει περαιτέρω τη σχέση αυτή. Η Ελλάδα εντάσσεται σε επιπλέον χώρες του ΝΑΤΟ που έχουν επιλέξει το σύστημα PULS, υπογραμμίζοντας τη συνεχώς αυξανόμενη φήμη του ως μια ιδιαίτερα αποτελεσματική και ευέλικτη λύση για τις σύγχρονες απαιτήσεις πυροβολικού στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν, και μας τιμά η συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη στα προηγμένα μας συστήματα» τόνισε σχετικά ο Bezhalel Machlis, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Elbit Systems.