Ρωσία: Δικαστήριο καταδίκασε τον πρώην κυβερνήτη της περιοχής Κουρσκ σε 14 χρόνια κάθειρξη

Ρωσικό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα τον πρώην κυβερνήτη της περιοχής Κουρσκ Αλεξέι Σμιρνόφ σε 14 χρόνια κάθειρξη με την κατηγορία της διαφθοράς, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

Μια σειρά πρώην αξιωματούχων στην περιοχή Κουρσκ, μια περιοχή που συνορεύει με την Ουκρανία και τμήματα της οποίας είχαν καταληφθεί από τις ουκρανικές δυνάμεις για αρκετούς μήνες το 2024, έχουν διωχθεί στο πλαίσιο μιας έρευνας που σχετίζονταν με την υπεξαίρεση κονδυλίων που προορίζονταν για την άμυνα των συνόρων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ