Οι Ισπανοί θεωρούν τον Τραμπ μεγαλύτερη απειλή για την ειρήνη από τον Πούτιν

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, περισσότεροι Ισπανοί θεωρούν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συνιστά μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη, απ' ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν

Περισσότεροι Ισπανοί δηλώνουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνιστά απειλή για την παγκόσμια ειρήνη, από όσο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, που ακολουθούν, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Η δημοσκόπηση της εταιρείας 40dB για λογαριασμό της εφημερίδας El Pais και Cadena SER έδειξε ότι το 81% των ερωτηθέντων θεωρεί τον Τραμπ απειλή, σε σύγκριση με το 79% για τον Πούτιν και το 71% για τον Νετανιάχου.

Άλλοι παγκόσμιοι ηγέτες θεωρήθηκαν λιγότερο απειλητικοί, συμπεριλαμβανομένου του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ, του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, με το 63%, 62% και 49% των ερωτηθέντων να τους θεωρούν απειλές για την παγκόσμια ειρήνη, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τη σφυγμομέτρηση, σχεδόν το 70% των Ισπανών δηλώνει απαισιόδοξο για το μέλλον στον κόσμο.

Περίπου οι μισοί πιστεύουν ότι το μέλλον θα είναι πιο βίαιο, αυταρχικό και άνισο, ενώ περίπου οι μισοί θεωρούν επίσης έναν παγκόσμιο πόλεμο και την οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας στις ΗΠΑ και την ΕΕ ως πραγματικές πιθανότητες.

Η έρευνα δείχνει επίσης ένα πολιτικό χάσμα στους Ισπανούς σχετικά με τις αμυντικές δαπάνες.

Η κοινή γνώμη εμφανίζεται διχασμένη, με το 46,3% να υποστηρίζει την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών της χώρας και το 45,3% να αντιτίθεται σε αυτήν, με την υποστήριξη να συγκεντρώνεται μεταξύ των δεξιών ψηφοφόρων.

Παρά τις διαιρέσεις αυτές, υπάρχει ευρεία υποστήριξη για την παραμονή στο ΝΑΤΟ, με σχεδόν τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων να υποστηρίζουν την παραμονή της Ισπανίας στη Συμμαχία.

Παράλληλα, οι περισσότεροι δηλώνουν ότι υποστηρίζουν τη διατήρηση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, την επιδίωξη λύσεων έπειτα από διαπραγματεύσεις στη Βενεζουέλα και την αύξηση της διεθνούς πίεσης για κατάπαυση του πυρός στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ