Κατς: «Οι IDF βομβάρδισαν το ιρανικό πετροχημικό σύμπλεγμα του South Pars»

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε σήμερα ότι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν το πετροχημικό σύμπλεγμα του South Pars - το μεγαλύτερο του Ιράν - στην Ασαλούγιε.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε πως ακούστηκαν πολλές εκρήξεις στο σύμπλεγμα αυτό.

Ο Κατς τόνισε ότι ο βομβαρδισμός αυτός επιφέρει μεγάλο οικονομικό πλήγμα για την Τεχεράνη.

Εταιρείες που παρέχουν ηλεκτροδότηση, υδροδότηση και οξυγόνο στην Ασαλούγιε δέχτηκαν επίθεση, αλλά η πετροχημική εταιρεία Pars δεν έχει υποστεί ζημιές, τόνισε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, προσθέτοντας ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε όλες τις πετροχημικές μονάδες της Ασαλούγιε έχει διακοπεί.

Τον Μάρτιο, το Ισραήλ επιτέθηκε στην κύρια ενεργειακή πηγή του Ιράν, το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, και στις υποδομές του στον κοντινό κόμβο επεξεργασίας Ασαλούγιε, με την Ισλαμική Δημοκρατία να απαντά με επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Ιράν: Η IAEA επιβεβαιώνει ότι οι πρόσφατες επιθέσεις δεν έχουν πλήξει τον σταθμό του Μπουσέρ

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA/ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε ότι είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ότι οι πρόσφατες επιθέσεις έπληξαν περιοχές κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ, αλλά το ίδιο το εργοστάσιο δεν έχει υποστεί ζημιές.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ εξηγεί ότι η επιβεβαίωση βασίζεται στην ανεξάρτητη ανάλυση που έκανε σε νέες δορυφορικές εικόνες και την ενδελεχή γνώση του σταθμού. Διευκρινίζει δε ότι μία επίθεση έπληξε σημείο που βρίσκεται σε απόσταση 75 μέτρων από την περίμετρο του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέρ.

Την περασμένη εβδομάδα, η IAEA πληροφορήθηκε από το Ιράν για το πλήγμα βλήματος κοντά στην περίμετρο του σταθμού του Μπουσέρ.

