Ευρωαγορές: Κέρδη τη Δευτέρα - Προς απώλειες στον Μάρτιο

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης μετρά απώλειες 9% για τον Μάρτιο και κατευθύνεται προς τη μεγαλύτερη μηναία πτώση του από το 2020.

Με κέρδη εκκίνησαν τη νέα εβδομάδα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ωστόσο ο Stoxx 600 μετρά απώλειες 9% για τον Μάρτιο και κατευθύνεται προς τη μεγαλύτερη μηναία πτώση του από το 2020. Ώθηση στους δείκτες τη Δευτέρα έδωσε η πιθανότητα περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή και οι νέες ενδείξεις για το εξασθένιση του οικονομικού κλίματος στη Γηραιά Ήπειρο.

Όσον αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, σε συνέντευξή του την Κυριακή στους FT, ο Τραμπ δήλωσε ότι «θα μπορούσε να πάρει του πετρέλαιο του Ιράν» και να καταλάβει το νησί Χαργκ που αποτελεί τον βασικό εξαγωγικό κόμβο της χώρας. Επιπλέον, οι Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν πυραυλικές επιθέσεις προς το Ισραήλ, σηματοδοτώντας την επίσημη εμπλοκή τους στον πόλεμο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κέρδισε 0,82% στα 580 δολάρια ενώ ο Eurostoxx 50 πρόσθεσε 0,70% στις 5.544 μονάδες. Ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη κατέγραψε άνοδο 0,88% στις 22.495 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ενισχύθηκε 0,92% στις 7.772 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 σκαρφαλώνει 1,08% στις 10.075 μονάδες, ενώ στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB αναρριχήθηκε 1,02% στις 43.823 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 ισχυροποιήθηκε 0,79% στις 16.934 μονάδες.

Στο πεδίο των «μάκρο», υποχώρηση κατέγραψε τον Μάρτιο το οικονομικό κλίμα, με τις υπηρεσίες και την εμπιστοσύνη του καταναλωτή να βρίσκονται στο επίκεντρο της επιδείνωσης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Κομισιόν. Ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος ESI διαμορφώθηκε στις 106,8 μονάδες τον Μάρτιο, από 107,6 τον Φεβρουάριο ενώ η μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται στις υπηρεσίες.

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η εικόνα στους καταναλωτές. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη έπεσε στις -52,5 μονάδες τον Μάρτιο, από -49,2 τον Φεβρουάριο. Πτώση εμφανίζει και το λιανεμπόριο, με τον δείκτη να διαμορφώνεται στις 3,2 μονάδες από 9,6 τον προηγούμενο μήνα. Στις κατασκευές ο δείκτης υποχώρησε στις 21,4 μονάδες από 30 τον Φεβρουάριο, σημειώνοντας μια από τις μεγαλύτερες μηνιαίες απώλειες.

Στη βιομηχανία η πτώση είναι πιο ήπια, με τον δείκτη να διαμορφώνεται στις 3,2 μονάδες από 4,2. Αρνητικό σήμα στέλνει και ο δείκτης προσδοκιών για την απασχόληση, ο οποίος υποχώρησε στις 113,3 μονάδες από 118,7 τον Φεβρουάριο. Απότομη επιτάχυνση παρουσίασε ο πληθωρισμός στη Γερμανία τον Μάρτιο, μετά την αύξηση του κόστους ενέργειας από τον πόλεμο του Ιράν, με το Bloomberg να αναφέρει πως κερδίζουν έδαφος τα σενάρια που θέλουν την ΕΚΤ να προχωρά σε αύξηση των επιτοκίων της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Βloomberg, o ΔΤΚ ανέβασε στροφές κατά 2,8% σε ετήσια βάση -ταχύτερα από την άνοδο 2% τον Φεβρουάριο- που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο. Το κόστος ενέργειας επιδόθηκε σε ράλι 7,2% -την πρώτη αύξηση από τον Δεκέμβριο του 2023- ενώ ο δομικός δείκτης που δεν περιλαμβάνει τις ευμετάβλητες τιμές από τα καύσιμα και τα τρόφιμα κινήθηκε στο +2,5%.

Στα εταιρικά νέα, ο τίτλος της Orsted εκτινάχθηκε 7%,68 καθώς η Bank of America αναβάθμισε την τιμή-στόχο για τη μετοχή. Η εταιρεία ΑΠΕ, πέρασε μια δύσκολη χρονιά που σημαδεύτηκε από τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να απαγορεύσει το βασικό υπεράκτιο αιολικό έργο της στις ΗΠΑ. Η BofA, η οποία αναβάθμισε την Orsted σε «buy» από «neutral», καθώς η ισορροπία risk-reward είναι «σταθερά» θετική.

Στα commodities, το πετρέλαιο συνεχίζει την ανοδική του πορεία μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημειώνουν άνοδο 3,2% στα 116,17 δολάρια ανά βαρέλι, με τον παγκόσμιο δείκτη αναφοράς να οδεύει προς δεύτερο συνεχόμενο μήνα ανόδου, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Από την άλλη, τα futures του αμερικανικού αργού, καταγράφουν κέρδη 2,23% στα 101,83 δολάρια ανά βαρέλι.