Σε χαμηλό 4 μηνών ο χρυσός μετά τη χειρότερη εβδομάδα του από το 1983

Τελευταία ενημέρωση 12:36

Σε χαμηλό τετραμήνου (από 24/11/2025) διολισθαίνει ο χρυσός τη Δευτέρα με πτώση σχεδόν 10%, με τα φετινά του κέρδη να εξανεμίζονται μετά τη χειρότερη εβδομάδα του εδώ και 43 χρόνια, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή τροφοδοτεί ανησυχίες για τον πληθωρισμό, αυξάνοντας τα στοιχήματα για άνοδο των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες διεθνώς, με την παγκόσμια οικονομία να μπαίνει σε δυναμικό κύκλο αναταραχών.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ υποχωρεί 6,3% στα 4.203,21 δολάρια ανά ουγγιά, σε χαμηλό από τις 11 Δεκεμβρίου, επεκτείνοντας τις απώλειές του για 9η συνεδρίαση. Το πολύτιμο μέταλλο υποχώρησε 9,6% την περασμένη εβδομάδα, στη χειρότερη εβδομάδα του από τον Φεβρουάριο του 1983 (προς τον πιο αδύναμο μήνα από το 2008), και μετρά sell off 25% από το ρεκόρ των 5.594,82 δολαρίων ανά ουγγιά στις 29 Ιανουαρίου ενώ τα futures του χρυσού των ΗΠΑ παράδοσης Απριλίου αποδυναμώνονται 8% στα 4.097,99 δολάρια.

Το ασήμι στην αγορά σποτ κατρακυλά 8,9% στα 61,76 δολάρια ανά ουγγιά (στο «μισό» από το ρεκόρ των 117 δολ. στις 28/2) ενώ η πλατίνα σημειώνει ελεύθερη πτώση 9% στα 1.749,31 δολάρια και το παλλάδιο καταγράφει απώλειες 5,2% στα 1.330,50 δολάρια. «Με την σύγκρουση στην 4η εβδομάδα και το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια, οι προσδοκίες έχουν στραφεί από μειώσεις σε αυξήσεις επιτοκίων, αμαυρώνοντας την ελκυστικότητα του χρυσού», τόνισε ο Τιμ, Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade.

Το Ιράν ξεκαθάρισε ότι θα χτυπήσει τα ενεργειακά συστήματα των γειτόνων του στον Κόλπο σε αντίποινα εάν ο Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει την απειλή του να πλήξει το ηλεκτρικό δίκτυο της Τεχεράνης σε 48 ώρες. Οι ασιατικές μετοχές δέχονται πιέσεις και οι τιμές του «μαύρου χρυσού» κινούνται πολύ πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι. «Οι υφέσεις στις χρηματιστηριακές αγορές οδηγούν στο κλείσιμο θέσεων στον χρυσό για την κάλυψη περιθωρίων κέρδους σε άλλα assets», πρόσθεσε ο αναλυτής.

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει στείλει το αργό στα ύψη, τροφοδοτώντας τους φόβους για τον πληθωρισμό με αυξήσεις στο κόστος μεταφοράς και παραγωγής. Ενώ η άνοδος του πληθωρισμού συνήθως ενισχύει την ελκυστικότητα του χρυσού ως αντισταθμιστικό asset, τα υψηλά επιτόκια περιορίζουν τη ζήτηση για το ασφαλές καταφύγιο, όπως υπενθυμίζει το Reuters.