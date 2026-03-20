Σε ρυθμούς ανάκαμψης οι ευρωαγορές μετά την ΕΚΤ και όσο το πετρέλαιο υποχωρεί

Οι ευρωαγορές προσπαθούν να ανακάμψουν από τις απώλειες αυτής της εβδομάδας.

Σε ανοδική τροχιά κινούνται στις συνεδριάσεις της Παρασκευής οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς προσπαθούν να ανακάμψουν από τις απώλειες μίας ταραχώδους εβδομάδας, η οποία σημαδεύτηκε από την εκτόξευση των τιμών ενέργειας, ενώ οι επενδυτές αξιολογούν τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια αλλά και τις εκτιμήσεις της για την πορεία της ανάπτυξης της Ευρωζώνης.

Καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν το ταμπλό του πανευρωπαϊκού Stoxx 600 «πρασινίζει» σήμερα, με τον δείκτη να ανακάμπτει κατά 0,85% στις 588,6 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 σημειώνει άνοδο 1,2% στις 5.680,94 μονάδες.

Στους επιμέρους ευρωπαϊκούς δείκτες, την μεγαλύτερη εκτόξευση κάνει ο ισπανικός IBEX 35 κατά 1,52% στις 17.163 μονάδες. Στο Λονδίνο ο FTSE 100 σκαρφαλώνει 0,4% στις 10.103,99 μονάδες, όπως και ο DAX στη Φρανκφούρτη κατά 1,1% στις 23.090,07 μονάδες. Ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται 0,78% στις 5.048,14 μονάδες, ο ιταλικός FTSE MIB κερδίζει 1,4% στις 44.349 μονάδες.

Η ενίσχυση στις αγορές φέρνει μια αίσθηση ανακούφισης στους επενδυτές, καθώς η περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου ΗΠΑ - Ιράν προκαλεί ανησυχίες ότι ένα ενεργειακό σοκ θα μπορούσε να ασκήσει πληθωριστική πίεση στην παγκόσμια οικονομία. Οι τιμές του πετρελαίου χθες άγγιξαν για λίγο τα 119 δολάρια το βαρέλι, τροφοδοτώντας ένα κλίμα αποφυγής κινδύνου που πυροδότησε μαζικές πωλήσεις στις περισσότερες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.

Οι τιμές του πετρελαίου διαμορφώνονται σήμερα με σταθερούς ρυθμούς, με το Brent να είναι στα 108,66 δολάρια ανά βαρέλι και το αμερικανικό WTI στα 96,00 δολάρια ανά βαρέλι, μετά τη δήλωση του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να άρει τις κυρώσεις στο ιρανικό αργό πετρέλαιο που αποθηκεύεται σε δεξαμενόπλοια, σε μια προσπάθεια να μειώσει το κόστος ενέργειας.

Στο μεταξύ, οι ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες (ΕΚΤ, Bank of England) διατήρησαν σταθερά τα επιτόκια αυτή την εβδομάδα, επικαλούμενες τον πόλεμο στο Ιράν ως νέα πηγή αβεβαιότητας για τις προοπτικές του πληθωρισμού.

Σημαντική ήταν η χθεσινή δήλωση της προέδρου της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία προειδοποίησε για τον κίνδυνο που μπορεί να δημιουργηθεί τόσο για τον πληθωρισμό, όσο και για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η προσοχή της ΕΚΤ είναι σαφώς στραμμένη στις εξελίξεις σε όλες τις αγορές βασικών εμπορευμάτων, στα προβλήματα εφοδιασμού και τις προσδοκίες των επιχειρήσεων όσον αφορά τις τιμές πώλησης και όλους τους δείκτες ζήτησης. Οι τρεις παράγοντες που θα κρίνουν τις εξελίξεις, σύμφωνα με την πρόεδρο της ΕΚΤ, είναι η διάρκεια, η ένταση του πολέμου και τη μετάδοση των συνεπειών στην οικονομία.

Η ΕΚΤ προβλέπει τώρα πληθωρισμό για το 2026 στο 2,6% σε ένα «βασικό» σενάριο, πάνω από το 1,9% που προβλέφθηκε τον Δεκέμβριο και πολύ πάνω από τον στόχο του 2%. Για το 2027, προβλέπει πληθωρισμό στο 2,0% έναντι της προηγούμενης πρόβλεψής της για 1,8%. Ωστόσο, η ΕΚΤ αναγνώρισε τον κίνδυνο από τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου, οι οποίες έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από την αρχή του έτους. Στο χειρότερο σενάριο, ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ ενδέχεται να εκτοξευθεί στο 4,8% το επόμενο έτος, εάν οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου συνεχίσουν να αυξάνονται και η ΕΚΤ δεν προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων.

Ασιατικές αγορές

Οι ασιατικές αγορές κυρίως υποχώρησαν, μετά τις χθεσινές απώλειες της Wall Street, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό κρατούν τους επενδυτές σε αγωνία.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας έκλεισε με πτώση 0,82% στις 8.4284 μονάδες. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε πάνω από 1% την τελευταία ώρα των συναλλαγών, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας ανανέωσε τα προηγούμενα κέρδη του κλείνοντας με πτώση 0,35% στις 4.567 μονάδες.

Ο τεχνολογικός HSI σημείωσε τελευταία πτώση 2,6%, με την Xiaomi Corp να σημειώνει την μεγαλύτερη πτώση κατά 7%. Η μαζική πώληση σημειώθηκε μια ημέρα αφότου η εταιρεία λάνσαρε ένα ανανεωμένο μοντέλο ηλεκτρικού οχήματος και ανακοίνωσε σχέδια για επένδυση άνω των 8,7 δισ. δολαρίων στην ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας αποτέλεσε τη μοναδική εξαίρεση, σημειώνοντας άνοδο 0,31% για να κλείσει τη συνεδρίαση στις 5.781,2 μονάδες, ενώ ο βμικρής κεφαλαιοποίησης κέρδισε 1,58% στις 1.161,52 μονάδες. Οι αγορές της Ιαπωνίας παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.