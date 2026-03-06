Θετική η Euroxx για το business plan της Τρ. Πειραιώς

Θετικά υποδέχονται οι αναλυτές της Euroxx όσα ανακοίνωσε χθες η Τρ. Πειραιώς, παρουσιάζοντας το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξής της.

Θετικά υποδέχονται οι αναλυτές της Euroxx όσα ανακοίνωσε χθες η Τράπεζα Πειραιώς, παρουσιάζοντας το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξής της. Όπως λένε, οι προβλέψεις για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) και τους ρυθμούς ανάπτυξης κινούνται σε γενικές γραμμές κοντά στις εκτιμήσεις της Euroxx, με εξαίρεση το μέρισμα ανά μετοχή (DPS), το οποίο διαμορφώνεται υψηλότερα.

Με βάση την guidance για το 2028 (EPS 1,1 ευρώ και DPS 0,70 ευρώ), η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 6,9 φορές και μερισματική απόδοση 9,2%, επίπεδα που η Euroxx χαρακτηρίζει ως ιδιαίτερα ελκυστικά, δεδομένης της ισχυρής αύξησης των καθαρών κερδών με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξηση 10% για την περίοδο 2025-2030. Η χρηματιστηριακή δίνει σύσταση overweight για τη μετοχή της Τρ. Πειραιώς και τιμή-στόχο 9,4 ευρώ ανά μετοχή.

Για το 2026, οι στόχοι που θέτει η διοίκηση της Τρ. Πειραιώς συνεπάγονται απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROTE) 15%, κοντά στις εκτιμήσεις της αγοράς.

Όπως εξηγεί η Euroxx, σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η τράπεζα στοχεύει σε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των κερδών ανά μετοχή (EPS CAGR) 9% για την περίοδο 2025-2028 και 10% για την περίοδο 2025-2030. Τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) αναμένεται να ανακάμψουν και να αυξηθούν με μέσο ετήσιο ρυθμό 6% την περίοδο 2025-2028 και 7% έως το 2030, υποστηριζόμενα από αύξηση των δανείων κατά περίπου 8% ετησίως. Αυτό οδηγεί σε καθαρά έσοδα από τόκους 2,3 δισ. ευρώ το 2028 και 2,6 δισ. ευρώ το 2030. Στο διάστημα έως το 2028, η διοίκηση αναμένει αύξηση των επιχειρηματικών δανείων με μέσο ετήσιο ρυθμό 10%, ενώ τα στεγαστικά δάνεια εκτιμάται ότι θα αυξάνονται με ρυθμό 4%.

Στο σκέλος των προμηθειών, σημαντική θα είναι η συμβολή της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία εκτιμάται ότι θα προσθέσει περίπου 80 εκατ. ευρώ το 2028 και 125 εκατ. ευρώ το 2030. Τα λειτουργικά έξοδα προβλέπεται να αυξηθούν με μέσο ετήσιο ρυθμό 4% έως το 2028, ενώ το κόστος κινδύνου αναμένεται να διατηρηθεί σε βιώσιμα επίπεδα γύρω στις 40 μονάδες βάσης. Με βάση τα παραπάνω, για το 2028 η Τρ. Πειραιώς στοχεύει σε EPS 1,10 ευρώ και ROTE 16,5%, επίπεδα που βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τις εκτιμήσεις της Euroxx.

Σε ό,τι αφορά την κεφαλαιακή βάση και την πολιτική μερισμάτων, τα ενσώματα ίδια κεφάλαια (TBV) αναμένεται να διαμορφωθούν στα 8,5-9 δισ. ευρώ το 2028 και στα 9,5-10 δισ. ευρώ το 2030, ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 εκτιμάται στο 13% το 2026 και στο 13,5% από το 2028 και μετά. Η αύξηση του μερίσματος ανά μετοχή την περίοδο 2026-2030 υπολογίζεται (ετήσιος μέσος όρος) στο 17%, υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της Euroxx, και συνεπάγεται μέσο δείκτη διανομής κερδών περίπου 60%.