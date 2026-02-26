Εκτοξεύτηκαν τα λουκέτα των επιχειρήσεων το 2025 - Άνοδος 83,2% σε έναν χρόνο

Σε ποιους κλάδους δημιουργήθηκαν οι περισσότερες νέες επιχειρήσεις. Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την κατάσταση του εγχώριου επιχειρείν.

«Έκρηξη» στα λουκέτα των επιχειρήσεων καταγράφηκε το 2025, σε μια άκρως ανησυχητική εξέλιξη για την εικόνα που εκπέμπει η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.

Όπως μαρτυρούν τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2025 οι πτωχεύσεις των επιχειρήσεων για το σύνολο των τομέων της οικονομίας ανήλθαν σε 557, καταγράφοντας αλματώδη αύξηση 83,2% σε σχέση με το 2024 που είχαν ανέλθει σε 304. Μόνο στο τέταρτο τρίμηνο του περασμένου έτους καταγράφηκαν 161 πτωχεύσεις επιχειρήσεων, παρουσιάζοντας αύξηση 103,8% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2024 που είχαν ανέλθει σε 79.

Οι απόλυτοι αριθμοί των επίσημων πτωχεύσεων επιχειρήσεων στην Ελλάδα δεν είναι μεγάλοι, ωστόσο η εκθετική αύξησή τους τα τελευταία χρόνια προκαλεί έντονο προβληματισμό σχετικά με τις προκλήσεις που διέρχεται το σύνολο του εγχώριου επιχειρείν. Πρόκειται συνήθως για εταιρείες με υψηλό δανεισμό, σημαντική έλλειψη ρευστότητας και αδυναμία πρόσβασης σε νέες πηγές χρηματοδότησης.

Η εκθετική αύξηση των λουκέτων την τελευταία τετραετία

Η εικόνα που παρουσιάζει η δραστηριότητα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα σε διάστημα τεσσάρων ετών είναι ακόμη πιο ενδεικτική. Το 2021 τα εταιρικά λουκέτα ήταν μόλις 55, το 2022 ήταν 118, το 2023 έφτασαν τα 271, το 2024 τα 304 και πλέον, το 2025 τα 557. Γίνεται έτσι αντιληπτό ότι χρόνο με το χρόνο, οι εταιρικές πτωχεύσεις στην Ελλάδα σχεδόν διπλασιάζονται.

Το 2025 δημιουργήθηκαν 140.229 νέες επιχειρήσεις – Ποιοι κλάδοι ξεχώρισαν

Την ίδια ώρα και σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2025 οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων), για το σύνολο των τομέων της οικονομίας, ανήλθαν σε 140.229, παρουσιάζοντας αύξηση 5,8% σε σχέση με το 2024 που είχαν ανέλθει σε 132.507.

Από το σύνολο των νέων επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν, οι περισσότερες αφορούν στους κλάδους «Μεταφορά και Αποθήκευση» και «Μεταποίηση», με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών 33,7% και 17,6% αντίστοιχα.

Αντίστοιχα, μειωμένη ήταν η δημιουργία νέων επιχειρήσεων στους κλάδους «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης» (7,1%) και «Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού» (4,0%).

Μόνο για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων, για το σύνολο των τομέων της οικονομίας ανήλθαν σε 36.402, παρουσιάζοντας αύξηση 4,7% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2024 που είχαν ανέλθει σε 34.784 και αύξηση 14,6% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2025 που είχαν ανέλθει σε 31.768.

Οι περισσότερες εκ των νέων εταιρειών που δημιουργήθηκαν στο τέταρτο τρίμηνο του 2025 αφορούν στους κλάδους «Μεταφορά και Αποθήκευση» (28,0%) και «Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες» (23,0%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στους τομείς «Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού» (19,8%) και «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης» (3,3%).

Πού δημιουργήθηκαν οι περισσότερες νέες επιχειρήσεις

Σύμφωνα με επιμέρους στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων, ανά γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας, είναι ο κλάδος «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία» στη Βόρεια Ελλάδα (με 1.065 εγγραφές σε σύνολο 6.781), την Κεντρική Ελλάδα (με 4.974 εγγραφές σε σύνολο 9.651) και στα Νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη (με 1.705 εγγραφές σε σύνολο 4.358).

Στην Αττική ξεχώρισε ο κλάδος «Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες», με 2.537 εγγραφές σε σύνολο 15.612.

Ως προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων, ξεχώρισαν οι ατομικές επιχειρήσεις στον κλάδο «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία», με 9.515 εγγραφές σε σύνολο 24.735 και ακολούθησαν οι προσωπικές επιχειρήσεις στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών», με 1.152 εγγραφές σε σύνολο 5.687, οι κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις στον κλάδο «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», με 147 εγγραφές σε σύνολο 529 και οι λοιπές νομικές μορφές στον κλάδο «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», με 1.268 εγγραφές σε σύνολο 5.451.