Νέα άνοδος στις ευρωαγορές με βλέμμα σε «μάκρο» και μεγέθη

Οι επενδυτές παρακολουθούν τα οικονομικά μεγέθη επιχειρήσεων της Γηραιάς Ηπείρου σε συνδυασμό με διάφορα μακροοικονομικά δεδομένα από Γερμανία και Βρετανία

Τελευταία ενημέρωση 12:36

Διευρύνουν τα κέρδη τους οι ευρωαγορές την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τα εταιρικά μεγέθη στη Γηραιά Ήπειρο με μακροοικονομικά δεδομένα από Γερμανία και Βρετανία. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις παραμένουν στο επίκεντρο, με τις ΗΠΑ και το Ιράν να έχουν έμμεσες συνομιλίες αργότερα στη Γενεύη για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ενώ προγραμματίζονται ξεχωριστές επαφές μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, που πιθανόν θα επικεντρωθούν στις διαφωνίες για εδάφη.

Επομένως, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,22% στις 619,88 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 κερδίζει 0,09% στις 5.984 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη είναι στο +0,22% στις 24.855 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 προσθέτει 0,13% στις 8.327 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει κέρδη 0,39% στις 10.514 μονάδες.

Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB το Μιλάνο αναρριχάται 0,63% στις 45.705 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 σημειώνει άνοδο 0,59% στις 17.854 μονάδες. Στο πεδίο των επιχειρηματικών εξελίξεων, ο Όμιλος BHP ανακοίνωσε ισχυρότερα από τα αναμενόμενα κέρδη εξαμήνου, χάρη στον χαλκό, ο οποίος για πρώτη φορά αποτέλεσε κινητήριο δύναμη για τα κέρδη της εταιρείας εξόρυξης, με τις τιμές του πολύτιμου μετάλλου να αυξάνονται λόγω της ζήτησης που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η μετοχή της BHP σκαρφαλώνει 7% σε ιστορικό υψηλό, με τους επενδυτές να χαιρετίζουν το ισχυρό μέρισμα. Τα κέρδη στο πρώτο εξάμηνο αυξήθηκαν 22% στα 6,20 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της Visible Alpha για 6,03 δισεκατομμύρια δολάρια. Η BHP ανακοίνωσε ενδιάμεσο μέρισμα 73 σεντς ανά μετοχή, έναντι εκτιμήσεων της αγοράς για 63 σεντς, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό αποπληρωμής 60%. «Ήταν ένα καλό αποτέλεσμα», τόνισε ο Άντι Φόρστερ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Argo Investments, μέτοχο της BHP.

Παράλληλα, η χιλιανή εταιρεία εξόρυξης χαλκού Antofagasta κατέγραψε αύξηση 52% στα ετήσια κέρδη, χάρη στις υψηλότερες τιμές του κόκκινου μετάλλου, παρά τη μέτρια πτώση της παραγωγής. Τα EBITDA για το 2025 αυξήθηκαν στα 5,2 δισ. δολάρια, από 3,43 δισ. δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα. Το προτεινόμενο τελικό μέρισμα για το 2025 είναι 48 σεντς ανά μετοχή, ενώ η Antofagasta πραγματοποίησε καταβολή - ρεκόρ στους μετόχους 142,5 σεντς ανά μετοχή το 2021, φτάνοντας συνολικά τα 1,4 δισ. δολάρια.

Στο πεδίο των «μάκρο», οι αριθμός των εργαζόμενων στη Βρετανία μειώθηκε κατά 0,4% σε ετήσια βάση στα 30,3 εκατ. τον Ιανουάριο του 2026, ήτοι 134.000 λιγότεροι μισθωτοί από τον Ιανουάριο του 2025 και 11.000 χαμηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Εν τω μεταξύ, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 5,2% τον Δεκέμβριο, από 5,1% έναν μήνα νωρίτερα που συνιστά υψηλό πενταετίας (από Ιανουάριο 2021).

Τέλος, ο γερμανικός πληθωρισμός ανήλθε στο 2,1% τον Ιανουάριο, από 1,8% τον προηγούμενο μήνα,. «Η αύξηση των συνολικών τιμών καταναλωτή εντάθηκε στις αρχές του έτους», εκτίμησε η Ρουθ Μπραντ, πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας της «ατμομηχανής» της Ευρώπης.

Ασία: Χαμηλές πτήσεις εν μέσω αργιών

Ήπιες κινήσεις καταγράφηκαν στις ασιατικές αγορές σήμερα, σε μια ημέρα περιορισμένων συναλλαγών λόγω εορτασμών: οι αγορές της ηπειρωτικής Κίνας, του Χονγκ Κονγκ, της Σιγκαπούρης, της Ταϊβάν και της Νότιας Κορέας παρέμειναν κλειστές λόγω των εορτασμών για το Σεληνιακό Νέο Έτος. Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε 0,5% και ο ευρύτερος Topix απώλεσε 0,2%, 3.779,29 μονάδες. Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX200 κινήθηκε ανοδικά σχεδόν 0,5%.