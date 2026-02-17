Χρηματιστήριο: Επιστροφή των αγοραστών με φόντο τα αποτελέσματα

Σε ρυθμούς buyer’s market η αγορά. Αγοραστές εμφανίζοντα έξυπνα σε χαμηλότερα επίπεδα, τραβώντας μεγάλο όγκο χαρτιών. Περνούν στην αντεπίθεση.

Σε ρυθμό αποτελεσμάτων μπαίνει επίσημα από αύριο το Χρηματιστήριο Αθηνών, με την Τράπεζα Κύπρου να κάνει την αρχή από τις τράπεζες, δίνοντας έτσι στίγμα για την πορεία του κλάδου.

Οι αναλυτές αναμένουν ένα αρκετά ισχυρό σετ αποτελεσμάτων από την κυπριακή τράπεζα, με συμπαγής κερδοφορία και υψηλό ROTE. Στις 3 Μαρτίου η τράπεζα θα παρουσιάσει και το business plan της για την τριετία, με παράγοντες της αγοράς να αναμένουν ευχάριστες εκπλήξεις σε επίπεδο μερισμάτων και κερδοφορίας. Τα αποτελέσματα της τράπεζας αναμένεται να δώσουν «ρεύμα» και τάση στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, οι οποίες προχώρησαν σε διόρθωση μετά το +20% από τις αρχές του έτους. Στα τέλη του μήνα (26-27) ακολουθεί καυτό διήμερο με τις τέσσερις συστημικές να παρουσιάζουν τα νούμερά τους για τη χρήση του 2025.

Η αγορά έγραψε σε ένα διήμερο απώλειες που διαμορφώθηκαν στο 3,2% σχεδόν, με τις τράπεζες σε ρόλο οδηγού τη διόρθωσης. Η κίνηση παραπέμπει περισσότερο σε μια ελεγχόμενη «εξαέρωση» της αγοράς, δηλαδή σε ανάγκη αποφόρτισης από υπεραγορασμένα επίπεδα και σε επιλεκτικό τριμάρισμα θέσεων από παθητικά χαρτοφυλάκια, χωρίς να αλλοιώνεται η ευρύτερη τεχνική εικόνα. Η συγκυρία παραμένει υποστηρικτική, καθώς οι ρευστοποιήσεις κατοχύρωσης υπεραξιών φαίνεται να απορροφώνται από ισχυρά επενδυτικά χέρια που αναζητούν σημαντικούς όγκους, κυρίως από ανεπτυγμένες αγορές και κεφάλαια με προέλευση από Ασία και ΗΠΑ. Το ενδιαφέρον εστιάζεται ιδιαίτερα στη «βιτρίνα» του MSCI, εν μέσω σεναρίων πρόωρης αναβάθμισης, στοιχείο που λειτουργεί ως σταθεροποιητικός παράγοντας για τη συνολική εικόνα της αγοράς.



Τεχνικά, η Fast Finance έχει επισημάνει ότι «έρχεται αυξημένο volatility την προηγούμενη εβδομάδα, με τη διάσπαση του 2.300 να κάνει τη διαφορά. Πλέον, το επίπεδο των 2.355 μονάδων αποτελεί σημαντική αντίσταση και το πιθανότερο είναι να δούμε μια καλύτερη διόρθωση, μετά όμως από τη συνεδρίαση της Δευτέρας, που ενδέχεται να δώσει αντίδραση. Καλό θα ήταν να αφήσουμε την αγορά να μας δώσει δεδομένα πριν προχωρήσουμε σε νέες τοποθετήσεις, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι συνήθως οι πωλητές επανατοποθετούνται άμεσα, στον ίδιο χρόνο που πουλάνε, σε μετοχές που θεωρούν φθηνές. Αυτό, ειδικά σε πτωτική αγορά, αποδεικνύεται συχνά λάθος. Σε μεγάλη εικόνα είναι πολύ νωρίς για αλλαγή της μεσοπρόθεσμης τάσης και το πιθανότερο είναι ότι η διόρθωση θα αποτελέσει ξανά ευκαιρία για τοποθετήσεις».

Σε άλλα μέτωπα, η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών διαχειριστών τραβώντας τα βλέμματα στο πεδίο της ενέργειας. Σύμφωνα με το insider.gr, κεφάλαια έως 1 δισ. ευρώ πρόκειται να δαπανήσουν μέχρι το 2032 οι παραχωρησιούχες εταιρείες, στην περίπτωση που οι έρευνες προχωρήσουν στην τρίτη φάση και στα 9 θαλάσσια μπλοκ τα οποία έχουν μπει «στο μικροσκόπιο», για να δοθεί τελεσίδικη απάντηση για το κατά πόσο φιλοξενούν αξιοποιήσιμες ποσότητες υδρογονανθράκων.

Περιγράφοντας την εξέλιξη τα επόμενα χρόνια του ελληνικού προγράμματος έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, ο κ. Στεφάτος αποτύπωσε ένα μπαράζ πρόσκτησης σεισμικών δεδομένων και διενέργειας ερευνητικών γεωτρήσεων. Όπως επισήμανε κατά την ομιλία του χθες στην τελετή παρουσίασης των συμβάσεων παραχώρησης των 4 μπλοκ στις Chevron και Helleniq Energy, η κοινοπραξία δεσμεύεται να επενδύσει περίπου 41,5 εκατ. ευρώ για τις σεισμικές έρευνες στα θαλάσσια «οικόπεδα», ξεκινώντας από το τέλος του 2026.