Η Lidl Ελλάς απορροφά τον ΦΠΑ στηρίζοντας έμπρακτα το Σαρακοστιανό τραπέζι

Η εταιρεία προχωρά στην πλήρη απορρόφηση του ΦΠΑ (ύψους -13%) σε επιλεγμένα κατεψυγμένα λαχανικά και ρύζια.

Σημαντική πρωτοβουλία στήριξης των Ελλήνων καταναλωτών για την περίοδο της Σαρακοστής ανακοίνωσε η Lidl Ελλάς, πιστή στη στρατηγική της για την παροχή της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Ειδικότερα, αντιλαμβανόμενη τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, η εταιρεία προχωρά στην πλήρη απορρόφηση του ΦΠΑ (ύψους -13%) σε επιλεγμένα κατεψυγμένα λαχανικά και ρύζια.

«Η Σαρακοστή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνική παράδοση και τις ποιοτικές, φυτικές διατροφικές επιλογές. Σε μια περίοδο όπου οι οικονομικές πιέσεις παραμένουν έντονες, η Lidl Ελλάς αποδεικνύει ότι η πραγματική αξία βρίσκεται στις πράξεις. Μέσω της νέας 360° καμπάνιας επικοινωνίας, η εταιρεία ενισχύει την πρόσβαση των καταναλωτών σε βασικά προϊόντα διατροφής στις ήδη χαμηλές τιμές της, απαλλαγμένα πλέον από την επιβάρυνση του φόρου» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, ο Martin Brandenburger, CEO & Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς, δήλωσε: «Στη Lidl Ελλάς, η δέσμευσή μας προς το ελληνικό νοικοκυριό είναι αδιαπραγμάτευτη. Σε μια περίοδο με ιδιαίτερη σημασία για την κυπριακή παράδοση, όπως η Σαρακοστή, θέλουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας κάτι περισσότερο από απλές προσφορές: θέλουμε να προσφέρουμε ουσιαστική ανακούφιση. Με την απορρόφηση του ΦΠΑ σε βασικές κατηγορίες προϊόντων, κάνουμε την ποιότητα και την παράδοση προσβάσιμη σε όλους. Η ανάδειξή μας ως Νο.1 στη σχέση ποιότητας-τιμής με το Best Buy Award 2025/2026 αποτελεί για εμάς το κίνητρο να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την ελληνική οικογένεια με συνέπεια και σεβασμό».

«Η φιλοσοφία της Lidl Ελλάς για σταθερά χαμηλές τιμές και υψηλή ποιότητα αναγνωρίστηκε και φέτος με το Best Buy Award 2025/2026. Η διάκριση αυτή, που προκύπτει από την ανεξάρτητη έρευνα του διεθνούς οργανισμού ICERTIAS, τοποθετεί την εταιρεία στην κορυφή των προτιμήσεων των καταναλωτών για την αξία που προσφέρει σε κάθε τους αγορά» καταλήγει.