Citi για πετρέλαιο: Οι ειρηνευτικές συμφωνίες Τραμπ θα μειώσουν τις τιμές

Όσο καθυστερούν τα αμερικανικά peace deals με Μόσχα - Κίεβο και Τεχεράνη, ο «μαύρος χρυσός» βρίσκει βραχυπρόθεσμη στήριξη.

Τυχόν ειρηνευτικές συμφωνίες του Ντόναλντ Τραμπ σε ρωσοουκρανικό και Ιράν, σύμφωνα με τη Citi θα εντείνουν τις καθοδικές πιέσεις για το πετρέλαιο, ενώ όσο καθυστερούν ο «μαύρος χρυσός» βρίσκει βραχυπρόθεσμη στήριξη.

Το αργό πετρέλαιο Brent έχει ανέβει από 60 δολάρια ανά βαρέλι σε σχεδόν 70 δολάρια τον τελευταίο μήνα, αντανακλώντας εν μέρει την αυστηρότερη εφαρμογή των κυρώσεων των ΗΠΑ στο ρωσικό και ιρανικό πετρέλαιο, παράλληλα με άλλες διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού, ανέφερε η τράπεζα.

Την περασμένη εβδομάδα, η ΕΕ πρότεινε την επέκταση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας ώστε να συμπεριλάβει λιμάνια στη Γεωργία και την Ινδονησία που διαχειρίζονται πετρέλαιο της Μόσχας, την πρώτη φορά που η Γηραιά Ήπειρος θα στοχεύσει λιμάνια σε τρίτες χώρες, σύμφωνα με το Reuters.

Η Citi δήλωσε ότι ένα κανάλι μέσω του οποίου οι ΗΠΑ μπορεί να είναι σε θέση να επηρεάσουν την προσιτότητα είναι μέσω ειρηνευτικών συμφωνιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και μέσω της αποκλιμάκωσης με το Ιράν, η οποία μπορεί να συμβάλει στη μείωση του αργού και των προϊόντων του.

«Το βασικό μας σενάριο είναι ότι οι συμφωνίες τόσο με το Ιράν όσο και με τη Ρωσία-Ουκρανία θα ολοκληρωθούν μέχρι ή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του τρέχοντος έτους, συμβάλλοντας σε μείωση των τιμών στα 60-62 δολάρια/βαρέλι Brent και ρίχνοντας τις τιμές του ντίζελ και της βενζίνης κατά 5-10 δολάρια», πρόσθεσε η Citi.

Εάν οι διαταραχές στην προσφορά από τη Ρωσία διατηρήσουν το Brent στο εύρος των 65-70 δολαρίων ανά βαρέλι τους επόμενους μήνες, η Citi αναμένει ότι ο OPEC+ θα αντιδράσει αυξάνοντας την παραγωγή.

Ο OPEC+ τείνει προς την επανέναρξη των αυξήσεων της παραγωγής από τον Απρίλιο, καθώς προετοιμάζεται για την κορύφωση της καλοκαιρινής ζήτησης και η ενίσχυση των τιμών στηρίζεται από τις εντάσεις στις σχέσεις Ουάσιγκτον - Τεχεράνης.