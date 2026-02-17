Σαντορίνη: Ένας χρόνος μετά τους σεισμούς - Τι δείχνουν τα δεδομένα

Έναν χρόνο μετά τη σεισμο-ηφαιστειακή κρίση του 2025, η Σαντορίνη εμφανίζει χαμηλή σεισμική δραστηριότητα, ενώ ο τουρισμός αποτιμά το πραγματικό αποτύπωμα.

Έναν χρόνο μετά το έντονο σεισμικό επεισόδιο που σημάδεψε τη ζώνη Θήρας–Αμοργού στις αρχές του 2025, η Σαντορίνη βρίσκεται σε φάση σχετικής σταθεροποίησης, με τη σεισμική δραστηριότητα να συνεχίζεται αλλά σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα και την τουριστική αγορά να αποτιμά πλέον το πραγματικό αποτύπωμα της περσινής αναστάτωσης.

Τα επίσημα σεισμολογικά δεδομένα και οι τουριστικές καταγραφές δείχνουν ότι το νησί πέρασε μια περίοδο έντονης πίεσης, χωρίς όμως να εκδηλωθεί μεγάλο καταστροφικό γεγονός, ενώ σήμερα η εικόνα παραπέμπει περισσότερο σε φάση εκτόνωσης παρά σε νέα κλιμάκωση.

Η σεισμική δραστηριότητα σήμερα - χαμηλή ένταση, συνεχής παρακολούθηση

Οι πρόσφατες επίσημες καταγραφές του ελληνικού σεισμολογικού δικτύου δείχνουν ότι η σεισμική δραστηριότητα το τελευταίο διάστημα παραμένει υπαρκτή αλλά χαμηλής έντασης. Στις αρχές Φεβρουαρίου 2026 καταγράφηκαν μικροσεισμοί μεγέθους περίπου Μ1,9 έως Μ2,2 στην ευρύτερη περιοχή της Θήρας, ενώ μέσα στον Ιανουάριο σημειώθηκε δόνηση Μ3,6 βορειοανατολικά του νησιού. Τα μεγέθη αυτά θεωρούνται μικρά για μια ενεργή τεκτονικά και ηφαιστειακά ζώνη, υποδηλώνοντας ότι η περιοχή εξακολουθεί να εκτονώνει ενέργεια χωρίς σημάδια νέας ισχυρής έξαρσης.

Οι επιστημονικές εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για τυπική μετασεισμική και υπολειμματική δραστηριότητα μετά τη σμηνοσειρά του 2025. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η σεισμικότητα μπορεί να συνεχίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε χαμηλό επίπεδο, χωρίς να προμηνύει απαραίτητα κύριο σεισμό. Η ζώνη της Σαντορίνης, ως τμήμα του ενεργού ηφαιστειακού τόξου του Αιγαίου, παραμένει υπό συνεχή επιστημονική παρακολούθηση, με έμφαση σε τυχόν αλλαγές μοτίβου, όπως αύξηση μεγέθους, μετατόπιση επικέντρων ή γεωδυναμικές παραμορφώσεις, που μέχρι στιγμής δεν καταγράφονται.

Το αποτύπωμα στον τουρισμό – πτώση αλλά όχι κατάρρευση

Η σεισμική έξαρση των αρχών του 2025 επηρέασε κυρίως την ψυχολογία της αγοράς και τις προκρατήσεις της άνοιξης, αφήνοντας μετρήσιμο αποτύπωμα στη θερινή σεζόν. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του αεροδρομίου Σαντορίνης, το 2025 διακινήθηκαν συνολικά 2,42 εκατ. επιβάτες έναντι 2,88 εκατ. το 2024, καταγράφοντας πτώση περίπου 16%. Στους βασικούς μήνες αιχμής, η μείωση ήταν επίσης εμφανής: τον Ιούλιο οι επιβάτες ήταν περίπου 11,6% λιγότεροι σε σχέση με το 2024, ενώ τον Αύγουστο οι διεθνείς αφίξεις υποχώρησαν κατά περίπου 7%.

Επισήμως, η πτώση δεν αποδίδεται αποκλειστικά στους σεισμούς. Φορείς του τουρισμού και τοπικές αρχές επισημαίνουν ότι η σεισμική δραστηριότητα λειτούργησε ως επιβαρυντικός παράγοντας, ιδιαίτερα στις αρχές της σεζόν, αλλά η τελική εικόνα διαμορφώθηκε από ένα ευρύτερο μείγμα πιέσεων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η φυσιολογική διόρθωση μετά τα ιστορικά υψηλά του 2024, οι αυξημένες τιμές διαμονής και μεταφορών, η ενίσχυση ανταγωνιστικών μεσογειακών προορισμών και οι περιορισμοί διαχείρισης χωρητικότητας στο νησί. Το αποτέλεσμα ήταν μια μετρήσιμη αλλά ελεγχόμενη υποχώρηση και όχι κατάρρευση της ζήτησης.

Πού βρισκόμαστε σήμερα – «επιφυλακτική κανονικότητα»

Έναν χρόνο μετά, η εικόνα της Σαντορίνης παραπέμπει σε φάση σταθεροποίησης. Η έντονη σεισμική έξαρση ανήκει πλέον στο παρελθόν, η τρέχουσα δραστηριότητα είναι χαμηλής έντασης και οι επίσημοι φορείς δεν καταγράφουν ενδείξεις άμεσης κλιμάκωσης. Παράλληλα, η τουριστική αγορά φαίνεται να έχει απορροφήσει το σοκ, με τη ζήτηση να επαναπροσαρμόζεται σε πιο βιώσιμα επίπεδα.

Στο πλαίσιο της αποτίμησης της κρίσης, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στην Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών με τίτλο «Η Σεισμο-Ηφαιστειακή Κρίση της Σαντορίνης – Ένας Χρόνος Μετά», υπογράμμισε ότι «η αποτελεσματική διαχείριση μιας κρίσης προφανώς δεν εξαρτάται μόνο από τα μέσα τα οποία διαθέτουμε, αλλά κυρίως από την ποιότητα του συντονισμού και την αξιοπιστία της πληροφορίας». Όπως σημείωσε, η κρίση του Φεβρουαρίου 2025 στη ζώνη Σαντορίνης–Αμοργού αποτέλεσε μία από τις πιο σύνθετες φυσικές προκλήσεις των τελευταίων ετών, με έντονη επιστημονική διάσταση, αβεβαιότητες και άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών.

Η διαχείριση, τόνισε, στηρίχθηκε στον σεβασμό της επιστημονικής γνώσης και στην προτεραιότητα της προστασίας της ανθρώπινης ζωής, με άμεση ενεργοποίηση των μηχανισμών αξιολόγησης και συντονισμού από τον ΟΑΣΠ, τις επιστημονικές επιτροπές του ηφαιστειακού τόξου και τους φορείς εκτίμησης σεισμικού κινδύνου. Από την 1η Φεβρουαρίου 2025 εφαρμόστηκε συνεχής κύκλος αξιολόγησης δεδομένων και προληπτικών αποφάσεων, ενώ ενισχύθηκε η παρακολούθηση με πρόσθετους σεισμογράφους σε Σαντορίνη, Ανάφη, Ίο, Αμοργό και Φολέγανδρο και με συνεργασία διεθνών επιστημονικών φορέων.

Όπως επεσήμανε, η εμπειρία κατέδειξε ότι η ποιότητα του συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων φορέων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχούς διαχείρισης, ενώ η Πολιτική Προστασία εξελίσσεται πλέον από μηχανισμό αντίδρασης σε σύστημα πρόληψης και συνεχούς παρακολούθησης, με τη δημιουργία Περιφερειακών και Τοπικών Κέντρων Διαχείρισης Κινδύνων που θα λειτουργούν ως μόνιμοι κόμβοι ανάλυσης, συντονισμού και κοινής επιχειρησιακής εικόνας.

Τι προδιαγράφεται για το άμεσο μέλλον

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, το πιθανότερο σενάριο είναι η συνέχιση χαμηλής μικροσεισμικότητας, χωρίς ισχυρές δονήσεις, καθώς η περιοχή εκτονώνει σταδιακά την ενέργεια της προηγούμενης έξαρσης. Οι επιστήμονες αποφεύγουν τις προβλέψεις, ωστόσο επισημαίνουν ότι η απουσία αύξησης μεγέθους ή συχνότητας σεισμών μειώνει την πιθανότητα άμεσου μεγάλου γεγονότος. Για τον τουρισμό, το βασικό στοίχημα είναι η πλήρης επαναφορά της εμπιστοσύνης και η σταθεροποίηση της ζήτησης, σε ένα περιβάλλον όπου το νησί παραμένει εμβληματικός προορισμός αλλά και γεωδυναμικά ενεργή περιοχή.

Η Σαντορίνη, έναν χρόνο μετά, δεν βρίσκεται ούτε σε συναγερμό ούτε σε πλήρη ακινησία. Βρίσκεται σε μια φάση «επιφυλακτικής κανονικότητας», όπου η επιστημονική παρακολούθηση συνεχίζεται και η οικονομία του νησιού επιχειρεί να ισορροπήσει μεταξύ φυσικής δραστηριότητας και τουριστικής δυναμικής.