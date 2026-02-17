Στο Παρίσι η δίκη της VW για το «dieselgate»

Η Volkswagen σχεδιάζει να μειώσει το κόστος κατά 20% σε όλες τις μάρκες μέχρι το τέλος του 2028.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen πρόκειται να αντιμετωπίσει ποινική δίκη που σχετίζεται με το σκάνδαλο απάτης στις δοκιμές εκπομπών ρύπων «dieselgate» που σάρωσε την αυτοκινητοβιομηχανία πριν από σχεδόν μια δεκαετία, αναφέρει το Bloomberg. Η Volkswagen σχεδιάζει να μειώσει το κόστος κατά 20% σε όλες τις μάρκες μέχρι το τέλος του 2028.

Η Volkswagen αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη «σχετικά με ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των ανθρώπων και των ζώων», δήλωσε πηγή προσκείμενη στη δικαστική διαμάχη. Οι ημερομηνίες της δίκης για την υπόθεση αναμένεται να συζητηθούν στο δικαστήριο του Παρισιού τον Δεκέμβριο του 2026 και οι ακροάσεις δεν θα ξεκινήσουν πριν από τουλάχιστον το επόμενο έτος.

Οι Γάλλοι αξιωματούχοι έχουν επίσης κατηγορήσει τη Renault και δύο μονάδες της Stellantis, οι οποίες αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες. Το σκάνδαλο «dieselgate», στο οποίο η Volkswagen κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποίησε λογισμικό για την παραποίηση των δοκιμών εκπομπών ρύπων, οδήγησε στην αποχώρηση του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Martin Winterkorn, το 2015, καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετώπισε εκατομμύρια ανακλήσεις οχημάτων και δις ευρώ σε πρόστιμα.

Το σκάνδαλο εκπομπών ρύπων της Volkswagen, γνωστό και ως «dieselgate», ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2015, όταν η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Πολιτειών (EPA) εξέδωσε ειδοποίηση παραβίασης του Νόμου για τον Καθαρό Αέρα προς τον γερμανικό όμιλο αυτοκινήτων Volkswagen. Ο οργανισμός διαπίστωσε ότι η Volkswagen είχε προγραμματίσει σκόπιμα τους κινητήρες ντίζελ με υπερτροφοδοτούμενο άμεσο ψεκασμό (TDI) να ενεργοποιούν τους ελέγχους εκπομπών τους μόνο κατά τη διάρκεια εργαστηριακών δοκιμών εκπομπών, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα η παραγωγή NOx των οχημάτων να πληροί τα πρότυπα των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των κανονιστικών δοκιμών.

Ωστόσο, τα οχήματα εξέπεμπαν έως και 40 φορές περισσότερα NOx σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Η Volkswagen ανέπτυξε αυτό το λογισμικό σε περίπου 11 εκατ. αυτοκίνητα παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων 500.000 στις ΗΠΑ, στα έτη μοντέλων 2009 έως 2015. Η Volkswagen σχεδιάζει να μειώσει το κόστος κατά 20% σε όλες τις μάρκες μέχρι το τέλος του 2028, σύμφωνα με δημοσίευμα του Manager Magazin.

Ο διευθύνων σύμβουλος Όλιβερ Μπλουμ και ο οικονομικός διευθυντής Άρνο Άντλιτς παρουσίασαν ένα «τεράστιο» σχέδιο αποταμίευσης σε μια συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών με τα κορυφαία στελέχη της εταιρείας στο Βερολίνο στα μέσα Ιανουαρίου. Η πρωτοβουλία μείωσης του κόστους του ομίλου στοχεύει στη διασφάλιση ότι οι αποδόσεις θα επιστρέψουν σε βιώσιμο επίπεδο εν μέσω της ύφεσης στην Κίνα, των αμερικανικών δασμών και ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, ανέφερε το περιοδικό.

Πιθανά κλεισίματα εργοστασίων. Το πού ακριβώς θα γίνουν οι εξοικονομήσεις και πού θα βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των εμπορικών σημάτων παρέμεινε ασαφές στη συνάντηση, ανέφερε το περιοδικό, αλλά το κλείσιμο εργοστασίων θα μπορούσε επίσης να τεθεί στο τραπέζι. Η VW δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ