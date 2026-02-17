Allianz: Σταθερή ανάκαμψη και ρεκόρ επενδύσεων οδηγούν την ελληνική ανάπτυξη

Οι αξιολογήσεις της Allianz Trade προσφέρουν ολοκληρωμένη εικόνα για το οικονομικό, πολιτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και για παράγοντες βιωσιμότητας που επηρεάζουν τις τάσεις κινδύνου μη πληρωμής σε μακροοικονομικό επίπεδο.

«Η ελληνική οικονομία διατηρεί την ισχυρή της αναπτυξιακή δυναμική, υποστηριζόμενη από υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, βιώσιμα δημοσιονομικά πλεονάσματα και συνεχή μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ», σύμφωνα με την τρίτη έκδοση του Άτλαντα Παγκόσμιας Ανάλυσης Κινδύνου Χώρας, που δημοσιεύει Allianz Trade και αξιολογεί τις οικονομικές προοπτικές, τους κινδύνους και τις ευκαιρίες σε 83 χώρες οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 94% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Η ανάλυση βασίζεται σε ένα ιδιόκτητο μοντέλο αξιολόγησης κινδύνου, το οποίο ανανεώνεται κάθε τρίμηνο με τα πιο πρόσφατα οικονομικά δεδομένα και τα αποκλειστικά στοιχεία της Allianz Trade.

Οι αξιολογήσεις της Allianz Trade προσφέρουν ολοκληρωμένη εικόνα για το οικονομικό, πολιτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και για παράγοντες βιωσιμότητας που επηρεάζουν τις τάσεις κινδύνου μη πληρωμής σε μακροοικονομικό επίπεδο.

Ελλάδα: Σταθερή ανάκαμψη και ρεκόρ επενδύσεων οδηγούν την οικονομία μπροστά

Η Ελλάδα παραμένει από τους βασικούς δικαιούχους του προγράμματος Next Generation EU, αναμένοντας συνολικό ποσό σχεδόν ίσο με το 20% του ΑΕΠ της του 2021, μέσω συνδυασμού επιχορηγήσεων και δανείων.

Η οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ισχυρή το 2025, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 0,6% σε τριμηνιαία βάση κατά το τρίτο τρίμηνο. Αυτό σηματοδοτεί το δέκατο έβδομο συνεχόμενο τρίμηνο κατά το οποίο η Ελλάδα υπεραποδίδει σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, επιβεβαιώνοντας τη διατηρούμενη ισχύ της εγχώριας ζήτησης.

Κύριος μοχλός ανάπτυξης υπήρξε η έντονη ανάκαμψη των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, ιδιαίτερα σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τις κατασκευές. Η διαρκής ενίσχυση των επενδύσεων αύξησε το μερίδιό τους στο ΑΕΠ στο 18,4%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 16 ετών - να σημαντικό ορόσημο στη μετατόπιση της ελληνικής οικονομίας προς πιο παραγωγική και επενδυτικά καθοδηγούμενη ανάπτυξη.

Η επιτάχυνση των επενδύσεων αντανακλά τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και τη δυναμική δραστηριότητα στους κλάδους των κατασκευών και των υποδομών. Αυτές οι εξελίξεις ενισχύουν την ανοδική πορεία της οικονομίας. Υπολογίζουμε ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε λίγο κάτω από 2,0% το 2025, με οριακά μικρή μείωση να αναμένεται το 2026.

Παρά τις προσδοκίες, ο παγκόσμιος κίνδυνος χώρας βελτιώθηκε το 2025

Μέσα σε ένα έτος μεγάλων εμπορικών εντάσεων και πολλαπλών κινδύνων (πολιτικών, γεωπολιτικών και δημοσιονομικών), η Allianz Trade διαπιστώνει ότι ο παγκόσμιος κίνδυνος χώρας βελτιώθηκε το 2025: 36 αξιολογήσεις αναβαθμίστηκαν, ενώ μόλις 14 υποβαθμίστηκαν. Η τάση αυτή αντικατοπτρίζει τους δημοσιονομικούς, νομισματικούς και εμπορικούς μηχανισμούς προσαρμογής που ενισχύονται σε περιόδους υψηλής αβεβαιότητας. Οι 36 οικονομίες με βελτίωση περιλαμβάνουν την Αργεντινή, το Εκουαδόρ, την Ουγγαρία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Τουρκία και το Βιετνάμ.

«Το 2025, οι αναβαθμίσεις καθοδηγήθηκαν κυρίως από ισχυρότερα μακροοικονομικά θεμελιώδη μεγέθη, υποστηριζόμενα από πιο ευνοϊκές δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές. Στις οικονομίες υψηλού εισοδήματος, η βελτιωμένη πολιτική σταθερότητα, η αποπληθωριστική πορεία και η ενισχυμένη εμπορική επίδοση αύξησαν την ανθεκτικότητα σε όλη την Ευρώπη (ιδίως στη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία) και στην περιοχή Ασίας–Ειρηνικού», αναφέρει η Ana Boata, Επικεφαλής Οικονομικής Έρευνας της Allianz Trade.

Οι εκτεταμένες βελτιώσεις αποκρύπτουν επίμονα μεσοπρόθεσμα ρίσκα για τις επιχειρήσεις

Αν και ο αριθμός των υποβαθμίσεων φαίνεται περιορισμένος, έχει σχεδόν τριπλασιαστεί σε σχέση με το 2024 (από 5 σε 14). Επιπλέον, σημαντικές οικονομίες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο και οι ΗΠΑ συγκαταλέγονται στη λίστα, υπογραμμίζοντας τα επίμονα μεσοπρόθεσμα εμπόδια για τις επιχειρήσεις.

«Παρά τη γενική ενίσχυση της ανθεκτικότητας, θύλακες υψηλού κινδύνου εξακολουθούν να υφίστανται σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες οικονομίες. Πέρυσι, είδαμε επιδείνωση του μεσοπρόθεσμου μακροοικονομικού περιβάλλοντος σε 7 αγορές, σε σύγκριση με 18 που σημείωσαν βελτίωση. Ωστόσο, οι επιδεινούμενες αγορές περιλαμβάνουν το Βέλγιο, τη Βραζιλία, τη Γαλλία και τις ΗΠΑ — οικονομίες που αντιπροσωπεύουν περίπου το 1/3 του παγκόσμιου ΑΕΠ, δηλαδή δεκαπλάσιο μέγεθος από εκείνο των χωρών που βελτιώθηκαν.

Η παγκόσμια οικονομία συνεχίζει να διανύει μια από τις πιο ταραχώδεις περιόδους των τελευταίων δεκαετιών. Η αβεβαιότητα παραμένει αυξημένη και οι επιχειρήσεις καλούνται να υιοθετήσουν μια επιλεκτική, εξατομικευμένη ανά χώρα προσέγγιση, ώστε να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους, προστατεύοντας παράλληλα τα περιουσιακά τους στοιχεία. Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για λεπτομερή, προσανατολισμένη στο μέλλον διαχείριση κινδύνου, που υπερβαίνει τους γενικούς δείκτες αξιολόγησης. Η σταθερή παρακολούθηση των συνθηκών μεταφοράς, των δημοσιονομικών τάσεων και των εμπορικών κινδύνων είναι απαραίτητη για την έγκαιρη πρόβλεψη των κρίσιμων σημείων αλλαγής», καταλήγει η Aylin Somersan Coqui, CEO της Allianz Trade.

Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image