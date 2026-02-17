Ειδήσεις | Ελλάδα

Τέμπη: Σήμερα η κλήρωση των δικαστών - Όλα τα δεδομένα για τη δίκη

Η διαδικασία αποτελεί το τελευταίο τυπικό βήμα πριν από την έναρξη της δίκης, η οποία έχει οριστεί για τη Δευτέρα 23 Μαρτίου.

Σήμερα, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, πραγματοποιείται στο Εφετείο Λάρισας η ηλεκτρονική κλήρωση που θα καθορίσει τη σύνθεση της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Η διαδικασία αυτή αποτελεί το τελευταίο τυπικό βήμα πριν από την έναρξη της δίκης για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, η οποία έχει οριστεί για τη Δευτέρα 23 Μαρτίου.

Παρά τις έντονες αντιδράσεις και τις επιφυλάξεις των οικογενειών των θυμάτων σχετικά με την καταλληλότητα των υποδομών στη Λάρισα -όπως οι περιορισμένοι χώροι αναμονής και η απουσία αεροδρομίου- ο Άρειος Πάγος απέρριψε το αίτημα μεταφοράς της δίκης στη Θεσσαλονίκη.

