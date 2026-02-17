Ειδήσεις | Ελλάδα

Χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Ιθάκη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Ιθάκη
Σύμφωνα με ανακοίνωση, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια 09:45 και 14:00 από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη, καθώς και τα δρομολόγια 11:45 και 16:15 από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο.

Σημαντικά προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες του Ιονίου προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία που επικρατεί σήμερα, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, με αποτέλεσμα τη ματαίωση πολλών ακτοπλοϊκών δρομολογίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια 09:45 και 14:00 από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη, καθώς και τα δρομολόγια 11:45 και 16:15 από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο.

Παράλληλα, ακυρώθηκαν τα δρομολόγια 11:00 και 17:15 από Κυλλήνη προς Πόρο και το δρομολόγιο 15:15 από Πόρο προς Κυλλήνη.

Χωρίς σύνδεση παραμένουν και οι γραμμές προς την Ιθάκη, καθώς δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια 12:45 από Πόρο προς Ιθάκη και 13:45 από Ιθάκη προς Πόρο.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους πρακτορεία ή να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας για την έγκαιρη ενημέρωσή τους, ενώ παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής των εισιτηρίων για επόμενα δρομολόγια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Εθνικό πλεονέκτημα η πολιτική σταθερότητα λέει ο Κυριάκος - Απάντηση Αλέξη - Μόνος πια ο Δουδωνής στη Λέσβο αλλά που θα πάει η έδρα;

Άνοιξε το πρώτο κατάστημα Arket στην Ελλάδα - Πού βρίσκεται

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Οι κωδικοί - παγίδες για τους ελεύθερους επαγγελματίες

tags:
Κακοκαιρία
Νησιά
Πλοία
Ακτοπλοΐα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider