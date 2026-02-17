Παραιτήθηκε ο εκτελεστικός πρόεδρος του ομίλου Hyatt λόγω Έπστιν

Η εταιρεία ανακοίνωσε τη Δευτέρα, η αποχώρησή του Πρίτσκερ θα έχει «άμεση ισχύ» και θα αντικατασταθεί από τον Μαρκ Χοπλαμαζιάν, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου.

Παραιτήθηκε από εκτελεστικός πρόεδρος του αμερικανικού ξενοδοχειακού ομίλου Hyatt ο Τόμας Πρίτσκερ έπειτα από έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης που τον συνδέουν με τον Τζέφρι Έπστιν.

Η εταιρεία ανακοίνωσε τη Δευτέρα, η αποχώρησή του Πρίτσκερ θα έχει «άμεση ισχύ» και θα αντικατασταθεί από τον Μαρκ Χοπλαμαζιάν, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου.

Από τη μεριά του 75χρονος δισεκατομμυριούχος κληρονόμος αναφέρει σε δήλωσή του ότι αποφάσισε να αποσυρθεί έπειτα από συζητήσεις με άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

«Η δουλειά και η ευθύνη μου είναι να παρέχω σωστή διαχείριση. Σωστή διαχείριση σημαίνει να προστατεύσω την Hyatt ιδιαίτερα στο πλαίσιο της συσχέτισης μου με τον Τζέφρι Έπστιν και την Γκισλέιν Μάξγουελ, για την οποία μετανιώνω βαθιά», αναφέρει ο Πρίτσκερ σε ανακοίνωσή του.

«Επέδειξα τρομερά κακή κρίση διατηρώντας επαφή μαζί τους και δεν υπάρχει δικαιολογία για το γεγονός ότι δεν πήρα νωρίτερα αποστάσεις. Καταδικάζω τις πράξεις και τη ζημιά που προκλήθηκε από τον Έπστιν και την Μάξγουελ και αισθάνομαι βαθιά θλίψη για τον πόνο που προκάλεσαν στα θύματά τους», πρόσθεσε.

Ο Πρίτσκερ ήταν εκτελεστικός πρόεδρος της Hyatt από το 2004, αφού προηγουμένως είχε υπηρετήσει ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Η ξενοδοχειακή αλυσίδα ιδρύθηκε από τον πατέρα του Τζέι Πρίτσκερ, ο οποίος ξεκίνησε τη δεκαετία του 1950 από ένα και μόνο ξενοδοχείο στο Λος Άντζελες. Η οικογένεια εξακολουθεί να ασκεί σημαντικό έλεγχο στην εταιρεία.

Όπως αποκάλυψαν τα έγγραφα, ο Πρίτσκερ διατήρησε επαφές με τον Τζέφρι Έπστιν πολύ μετά το 2008 και την πρώτη καταδίκη του χρηματιστή για εξώθηση ανηλίκων στην πορνεία.

Συγκεκριμένα, έδειξαν ότι ο Πρίτσκερ παρέμεινε σε τακτική επαφή με τον Έπστιν στη διάρκεια των ετών. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποίησαν ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων που χρονολογείται από το 2018 και στην οποία ο Έπστιν ζητούσε από τον Πρίτσκερ να τον βοηθήσει να κάνει κρατήσεις σε ξενοδοχεία για μια γυναίκα που θα ταξίδευε στην Ασία.

Η γυναίκα αυτή είχε πει στον Πρίτσκερ ότι «θα προσπαθούσε να βρει μια νέα φιλεναδούλα για τον Τζέφρι», στο οποίο ο Πρίτσκερ απάντησε: «Η Δύναμη ας είναι μαζί σας».

Η αναφορά του ονόματος ενός προσώπου στον φάκελο Έπστιν δεν σημαίνει εκ των προτέρων πως το εν λόγω πρόσωπο έχει κάνει κάποια μεμπτή πράξη. Όμως τα εκατομμύρια των εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν από την αμερικανική δικαιοσύνη δείχνουν τουλάχιστον σχέσεις με τον Έπστιν ή με το περιβάλλον του.

Έτσι πολλές προσωπικότητες που αναφέρονται στους φακέλους έχουν παραιτηθεί από τα καθήκοντά τους μετά τη δημοσιοποίηση. Την περασμένη εβδομάδα, η επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας της Goldman Sachs Κάθριν Ρούμελερ παραιτήθηκε λόγω των σχέσεών της με τον Έπστιν.

Υπενθυμίζεται πως ο Τζέφρι Έπστιν άφησε την τελευταία του πνοή το 2019 σε φυλακή της Νέας Υόρκης ενώ περίμενε να δικαστεί για σεξουαλικό τράφικινγκ ανηλίκων.