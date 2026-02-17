Σε χαμηλό άνω της εβδομάδας ο χρυσός - Νέες απώλειες 2%

Η αργία στις μεγάλες αγορές με έμφαση σε Ασία, Κίνα και ΗΠΑ με τον εορτασμό της Ημέρας των Προέδρων έπληξαν τη ρευστότητα

Πτώση άνω του 2% σημειώνει ο χρυσός την Τρίτη, καθώς η αργία στις μεγάλες αγορές με έμφαση σε Ασία, Κίνα και ΗΠΑ με τον εορτασμό της Ημέρας των Προέδρων έπληξαν τη ρευστότητα, ενώ παράλληλα η μείωση των γεωπολιτικών εντάσεων και το ισχυρότερο δολάριο πρόσθεσε πίεση στο πολύτιμο μέταλλο.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ υποχωρεί 2,3% στα 4.928 δολάρια ανά ουγγιά ενώ έφτασε μέχρι και τα 4.862 δολάρια ανά ουγγιά ενδοσυνεδριακά, που συνιστά χαμηλό άνω της μίας εβδομάδας.

Τα futures των ΗΠΑ παράδοσης Απριλίου αποδυναμώνονται 2,6% στα 4.917,70 δολάρια ανά ουγγιά. Το ασήμι στην αγορά σποτ διολισθαίνει 2,8% στα 74,46 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η πλατίνα καταγράφει απώλειες 2% στα 2.000,27 δολάρια ανά ουγγιά και το παλλάδιο κατρακυλά 2,4% στα 1.682,23 δολάρια.

Η περιορισμένη ρευστότητα με τις αργίες τις τελευταίες 24 ώρες, ειδικά στην Κίνα και την Ασία, αλλά προφανώς και στις ΗΠΑ, σημαίνει ότι απλώς δεν είχαμε προσφορά στην αγορά», τόνισε ο Κάιλ Ρόντα, ανώτερος αναλυτής αγοράς στο Capital.com.

Οι αγορές της ηπειρωτικής Κίνας, του Χονγκ Κονγκ, της Σιγκαπούρης, της Ταϊβάν και της Νότιας Κορέας είναι κλειστές για τις αργίες της Σεληνιακής Πρωτοχρονιάς ενώ ο δείκτης του δολαρίου ΗΠΑ σκαρφαλώνει 0,2%,

Παράλληλα, τα πρακτικά της συνεδρίασης του Ιανουαρίου της Fed την Τετάρτη, θα δώσουν στους επενδυτές περαιτέρω ενδείξεις σχετικά με τη νομισματική πολιτική. Η αγορά αναμένει επί του παρόντος ότι η πρώτη από τις τρεις μειώσεις επιτοκίων για το έτος θα είναι τον Ιούνιο.

«Τώρα θα είναι ενδιαφέρον να δούμε τι λένε αυτά τα πρακτικά της FOMC, με την έννοια ότι οι αγορές θέλουν πολύ περισσότερες μειώσεις επιτοκίων τώρα από ό,τι είπε η Fed ότι θα έκανε», εξήγησε ο Ίλια Σπίβακ, επικεφαλής παγκόσμιων μακροοικονομικών στην Tastylive.

«Το άμεσο ανώτατο όριο (για τον χρυσό) είναι κάπου γύρω στα 5.120 δολάρια, αλλά ο επόμενος πραγματικός στόχος εδώ είναι η επιστροφή στα υψηλά των 5.600 δολαρίων περίπου, και στη συνέχεια, φυσικά, να βαδίσουμε προς νέα ιστορικά υψηλά», πρόσθεσε.