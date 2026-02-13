Ευρωαγορές: Μεικτά πρόσημα με την Τεχνητή Νοημοσύνη ξανά στο επίκεντρο

Οι επενδυτές αναλύουν ακόμα περισσότερα τριμηνιαία κέρδη και κυρίως και την πτώση που σημείωσαν οι αμερικανικές μετοχές τεχνολογίας.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές διαπραγματεύονται με μεικτά πρόσημα την Παρασκευή, με τους επενδυτές να αναλύουν ακόμα περισσότερα τριμηνιαία κέρδη και κυρίως και την πτώση που σημείωσαν οι αμερικανικές μετοχές τεχνολογίας, με τις φιλόδοξες, αλλά συγχρόνως «τρομακτικές» επενδύσεις που συνδέονται με την εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης να προκαλούν ανησυχία στις αγορές για την βιωσιμότητά τους.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί οριακά 0,02% στις 618,25 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 διολισθαίνει 0,13% στις 6.002 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη ανεβαίνει 0,12% στις 24.862 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί 0,25% στις 8.319 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 ανεβαίνει 0,19% στις 10.423 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB το Μιλάνο βρίσκεται στο -0,40% στις 46.037 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 καταγράφει οριακά κέρδη 0,03% στις 17.903 μονάδες.

Η αδύναμη εικόνα στην Ευρώπη, αποτελεί προϊόν της αρνητικής συνεδρίασης της Πέμπτης στην Wall Street, με τον Nasdaq να χάνει 2%, καθώς η ανησυχία για τις αποτιμήσεις της τεχνητής νοημοσύνης μείωσε την όρεξη των επενδυτών για ρίσκο.

Ωστόσο, τα ισχυρά εταιρικά κέρδη που ανακοινώθηκαν μέσα στην εβδομάδα έδωσαν ώθηση βασικούς ευρωπαϊκούς δείκτες, οι οποίοι βρίσκονται σε τροχιά για εβδομαδιαία κέρδη μεταξύ 0,3% και 0,8%.

Ανάμεσα στα οικονομικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα, ήταν οι γερμανικές τιμές χονδρικής οι οποίες αυξήθηκαν 1,2% τον Ιανουάριο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, ωστόσο σήμερα, τα περισσότερα βλέμματα στην Ευρώπη θα είναι στραμμένα στην δημοσίευση της προκαταρκτικής εκτίμησης για την αύξηση του ΑΕΠ της Ευρωζώνης για το τέταρτο τρίμηνο, η οποία αναμένεται να δείξει ότι το μπλοκ αναπτύχθηκε 0,3%, με αποτέλεσμα ετήσια ανάπτυξη 1,3%.

Επίσης, ενδιαφέρον θα παρουσιάσουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ που θα ανακοινωθούν αργότερα μέσα στην ημέρα. Οι προβλέψεις επικεντρώνονται σε μηνιαία αύξηση 0,3% για τον Ιανουάριο, η οποία είναι αρκετή για να επιβραδυνθεί ο ετήσιος ρυθμός στο 2,5% από 2,7% προηγουμένως.

Η «βουτιά» της Wall Street, προκάλεσε ρήγματα και στην Ασία, με τις μετοχές τεχνολογίας να πραγματοποιούν μεγάλη βουτιά. Στην Ιαπωνία οι μετοχές των Trend Micro και NS Solutions υποχώρησαν 5,61% και 2,4% αντίστοιχα, ενώ στην Κίνα, η Alibaba υποχώρησε 4,28%, ενώ η Baidu έχασε πάνω από 3%. Η Meituan σημείωσε απώλειες 3,62%.

Ο δείκτης Nikkei 225 έκλεισε με απώλειες 1,24% στις 56.927,97, ενώ στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng κατέγραψε απώλειες 1,72%. Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε 1,39% στις 8.917,6 μονάδες.