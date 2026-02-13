Τα αποτελέσματα των εκλογών στην ΕΣΗΕΑ- Πώς διαμορφώνεται το ΔΣ

Η Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών της ΕΣΗΕΑ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της Τρίτης 10, Τετάρτης 11 και Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.

Η Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών της ΕΣΗΕΑ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της Τρίτης 10, Τετάρτης 11 και Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.

Ψήφισαν: 2.750

Έγκυρα: 2.626

Άκυρα: 70

Λευκά: 54

Εκλογικό μέτρο: 238

Αναλυτικά, έλαβαν:

1. Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»

Ψήφους: 968

Έδρες: 4

2. Συνδυασμός «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ»

Ψήφους: 584

Έδρες: 3

3. Συνδυασμός «ΝΕΑ ΕΣΗΕΑ»

Ψήφους: 393

Έδρες: 2

4. Συνδυασμός «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Ψήφους: 273

Έδρες: 1

5. Συνδυασμός «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ»

Ψήφους: 206

Έδρες: 1

6. Συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ»

Ψήφους: 202

Έδρες: 0