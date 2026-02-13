Ειδήσεις | Ελλάδα

Τα αποτελέσματα των εκλογών στην ΕΣΗΕΑ- Πώς διαμορφώνεται το ΔΣ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τα αποτελέσματα των εκλογών στην ΕΣΗΕΑ- Πώς διαμορφώνεται το ΔΣ
Η Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών της ΕΣΗΕΑ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της Τρίτης 10, Τετάρτης 11 και Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.

Η Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών της ΕΣΗΕΑ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της Τρίτης 10, Τετάρτης 11 και Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.

Ψήφισαν: 2.750
Έγκυρα: 2.626
Άκυρα: 70
Λευκά: 54
Εκλογικό μέτρο: 238

Αναλυτικά, έλαβαν:

1. Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»

Ψήφους: 968
Έδρες: 4

2. Συνδυασμός «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ»

Ψήφους: 584
Έδρες: 3

3. Συνδυασμός «ΝΕΑ ΕΣΗΕΑ»

Ψήφους: 393
Έδρες: 2

4. Συνδυασμός «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Ψήφους: 273
Έδρες: 1

5. Συνδυασμός «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ»

Ψήφους: 206
Έδρες: 1

6. Συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ»

Ψήφους: 202
Έδρες: 0

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Φορολογικά πρόστιμα: Ποιοι κερδίζουν «έκπτωση» έως 50%

Ποιοι φοιτητές παίρνουν επιδότηση έως 36.000 ευρώ

Παναθηναϊκός: Όλα τα συμβόλαια μετά τη «βόμβα» του Χέιζ - Ντέιβις

tags:
Μέσα Ενημέρωσης (Τύπος)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider