Τα αποτελέσματα των εκλογών στην ΕΣΗΕΑ- Πώς διαμορφώνεται το ΔΣ

Η Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών της ΕΣΗΕΑ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της Τρίτης 10, Τετάρτης 11 και Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.
Ψήφισαν: 2.750
Έγκυρα: 2.626
Άκυρα: 70
Λευκά: 54
Εκλογικό μέτρο: 238
Αναλυτικά, έλαβαν:
1. Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
Ψήφους: 968
Έδρες: 4
2. Συνδυασμός «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ»
Ψήφους: 584
Έδρες: 3
3. Συνδυασμός «ΝΕΑ ΕΣΗΕΑ»
Ψήφους: 393
Έδρες: 2
4. Συνδυασμός «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
Ψήφους: 273
Έδρες: 1
5. Συνδυασμός «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ»
Ψήφους: 206
Έδρες: 1
6. Συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ»
Ψήφους: 202
Έδρες: 0