Στο «κόκκινο» το ταμπλό του ΧΑ – Σε δοκιμασία κρίσιμες στηρίξεις

Upd. 14:27

Με απώλειες στο σύνολο σχεδόν του ταμπλό συνεχίζονται οι συναλλαγές της Παρασκευής στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρίσκονται τόσο οι μετοχές των τραπεζών, όσο και μη τραπεζικοί τίτλοι στην υψηλή και στις μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις.

Αν και οι μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές κινούνται επιφυλακτικά και με μικτά πρόσημα μετά τις νέες χθεσινές απώλειες στη Wall Street, το Χρηματιστήριο της Αθήνας υστερεί αισθητά, προερχόμενο άλλωστε από μια περίοδο υπεραπόδοσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γενικός Δείκτης στο χθεσινό κλείσιμο εμφάνιζε αρνητική απόδοση σε επίπεδο εβδομάδας, ενώ στο ίδιο διάστημα ο τραπεζικός δείκτης υποχωρούσε περί του 2,5%, με την αγορά να δείχνει απρόθυμη, προς το παρόν, να επαναπροσεγγίσει τα πρόσφατα υψηλά της 4ης Φεβρουαρίου.

Αναλυτές της αγοράς επισημαίνουν την έλλειψη καταλυτών που θα επιτρέψουν στην αγορά να δοκιμάσει άμεσα μια κίνηση προς υψηλότερα επίπεδα, ενώ στο μεταξύ θα αρχίσουν να πυκνώνουν το επόμενο διάστημα οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων των ελληνικών εισηγμένων.

Ενδεικτικό της εικόνας στο ταμπλό, το γεγονός ότι μόλις 24 μετοχές εμφανίζουν θετικό πρόσημο λίγο πριν τις 14:30, έναντι 97 που υποχωρούν και 29 που διαπραγματεύονται αμετάβλητες, με την αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών στο 1:3.

Για τον Γενικό Δείκτη, που κινείται πτωτικά από το άνοιγμα, οι απώλειες διαμορφώνονται σε 2,28% στις 2.301,52 μονάδες, ενώ μεγαλύτερες είναι οι πιέσεις για τον δείκτη των τραπεζών που υποχωρεί 3,21% στις 2.655,49,31 μονάδες.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 175,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €11,35 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap μόνο οι μετοχές των ΟΤΕ και Coca-Cola HBC εμφανίζουν μικρά κέρδη 0,59% και 0,19% αντίστοιχα.

Στον αντίποδα βρίσκεται η μετοχή της Τιτάν με απώλειες 6,41% στα 54 ευρώ, η Τρ. Πειραιώς υποχωρεί 4,21% στα 8,33 ευρώ, ενώ πτωτικά σε ποσοστό άνω του 3% κινούνται οι τίτλοι των ElvalHalcor, Εurobank, Τρ. Κύπρου, ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, και ΕΤΕ.

Περί του 2,8%-2,9% υποχωρούν επίσης οι τίτλοι των Optima και Cenergy, ενώ απώλειες άνω του 2% σημειώνουν και οι Viohalco, Aktor, Alpha Bank και Motor Oil.