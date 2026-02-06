Το Ιράν θεωρεί προϋπόθεση τον «αμοιβαίο σεβασμό» στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ

«Απαραίτητες προϋποθέσεις και πυλώνες για να υπάρξει συμφωνία με διάρκεια», τόνισε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί παρότρυνε σήμερα να επιδειχθεί «αμοιβαίος σεβασμός» πριν από τις συνομιλίες που θα έχει με απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εντός της ημέρας στο Ομάν.

«Η ισότητα, ο αμοιβαίος σεβασμός και το κοινό συμφέρον δεν είναι απλά κούφια λόγια - είναι απαραίτητες προϋποθέσεις και πυλώνες για να υπάρξει συμφωνία με διάρκεια», τόνισε μέσω X στα αγγλικά ο υπουργός, που θα εκπροσωπήσει την Ισλαμική Δημοκρατία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφία: @associatedpress

