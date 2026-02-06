Ειδήσεις | Διεθνή

Το Ιράν θεωρεί προϋπόθεση τον «αμοιβαίο σεβασμό» στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Το Ιράν θεωρεί προϋπόθεση τον «αμοιβαίο σεβασμό» στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ
«Απαραίτητες προϋποθέσεις και πυλώνες για να υπάρξει συμφωνία με διάρκεια», τόνισε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί παρότρυνε σήμερα να επιδειχθεί «αμοιβαίος σεβασμός» πριν από τις συνομιλίες που θα έχει με απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εντός της ημέρας στο Ομάν.

«Η ισότητα, ο αμοιβαίος σεβασμός και το κοινό συμφέρον δεν είναι απλά κούφια λόγια - είναι απαραίτητες προϋποθέσεις και πυλώνες για να υπάρξει συμφωνία με διάρκεια», τόνισε μέσω X στα αγγλικά ο υπουργός, που θα εκπροσωπήσει την Ισλαμική Δημοκρατία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Φωτογραφία: @associatedpress

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ακίνητα: «Τρέχουν» οι τιμές, ποιοι παράγοντες επηρεάζουν - Η τάση και οι ακριβές περιοχές

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ποιοι υποβάλλουν για πρώτη φορά - Τι ισχύει για τους 18άρηδες

Σχεδόν το 70% των Ελλήνων μένει σε δικό του σπίτι - Σε ποια χώρα το ποσοστό είναι 94%

tags:
Ιράν
ΗΠΑ
Πυρηνικά
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider