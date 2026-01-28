Πετρέλαιο: Σε υψηλό τεσσάρων μηνών μετά την απειλή Τραμπ προς Ιράν

Σε νέο υψηλό τεσσάρων μηνών «πέταξε» το πετρέλαιο, μετά την απειλή του Αμερικανού προέδρου Τραμπ πως θα επιτεθεί στο Ιράν, προτρέποντας την Τεχεράνη να διαπραγματευτεί μια συμφωνία.

Σε νέο υψηλό τεσσάρων μηνών «πέταξε» το πετρέλαιο, μετά την απειλή του Αμερικανού προέδρου Τραμπ πως θα επιτεθεί στο Ιράν, προτρέποντας την Τεχεράνη να διαπραγματευτεί μια συμφωνία.

«Ας ελπίσουμε ότι το Ιράν θα «έρθει γρήγορα στο τραπέζι» και θα διαπραγματευτεί μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία», αναφέρει ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social, προσθέτοντας ότι «η επόμενη επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη!» από αυτή που έλαβε χώρα πέρυσι.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent έφτασαν τα 68,19 δολάρια το βαρέλι μετά την ανάρτηση του Τραμπ, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη Σεπτεμβρίου, διευρύνοντας μια άνοδο 3% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Ο πιθανός κίνδυνος για τις ιρανικές προμήθειες οδήγησε τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να ξεκινήσουν το έτος σε ισχυρή βάση, αυξημένα κατά περισσότερο από 10% αυτόν τον μήνα, παρά τις προβλέψεις για υπερπροσφορά.

Ο Τραμπ είχε ήδη επαναλάβει την Τρίτη ότι μια «μεγάλη αρμάδα» κατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας ότι ελπίζουμε ότι οι ΗΠΑ δεν θα χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσουν. Την Τετάρτη, δήλωσε ότι ο στόλος είναι μεγαλύτερος από αυτόν που στάλθηκε στη Βενεζουέλα, όπου ο Νικολάς Μαδούρο εκθρονίστηκε νωρίτερα φέτος.

Ο Τραμπ έκανε «focus» στο Ιράν μετά την θανατηφόρα καταστολή των διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ από το ισλαμικό καθεστώς.

Υπάρχουν ήδη περιφερειακές αντιδράσεις στα μηνύματα του Τραμπ τις τελευταίες ημέρες, όπως αναφέρει το Bloomberg. Οι υπουργοί Εξωτερικών του Ιράν και του Κατάρ τόνισαν την ανάγκη να συνεχιστούν οι διπλωματικές προσπάθειες για τη μείωση των εντάσεων, ενώ ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης.

«Το κλίμα της αγοράς φαίνεται να γίνεται σταδιακά πιο θετικό, καθώς η πτωτική αφήγηση περί υπερπροσφοράς που επικρατεί τόσο στο δεύτερο εξάμηνο του 2025 εξασθενεί», έγραψαν σε σημείωμα οι αναλυτές της Standard Chartered. «Προβλέπουμε μια αύξηση της μεταβλητότητας και μια αυξανόμενη εστίαση στους κινδύνους τόσο της προσφοράς όσο και της ζήτησης...» τονίζουν.

Ο δείκτης του δολαρίου υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια την Τρίτη, αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για την αποδυνάμωση του νομίσματος. Η πτώση έχει ενισχυθεί από την απρόβλεπτη χάραξη πολιτικής του, συμπεριλαμβανομένων των απειλών για κατάληψη της Γροιλανδίας και της πίεσης στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.