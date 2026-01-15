Σε αλλεπάλληλα υψηλά το ΧΑ - Διήμερο ράλι 15% για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ακάθεκτος συνέχισε την πορεία του σε νέα υψηλά 16 ετών ο Γενικός Δείκτης, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να διατηρείται έντονο στις τράπεζες, αλλά και να διαχέεται ταυτόχρονα σε σειρά μη τραπεζικών blue chips.

Ακάθεκτος συνέχισε την πορεία του σε νέα υψηλά 16 ετών ο Γενικός Δείκτης στη Λεωφόρο Αθηνών, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να διατηρείται έντονο στις τράπεζες, αλλά και να διαχέεται ταυτόχρονα σε σειρά μη τραπεζικών blue chips.

Ο τραπεζικός δείκτης από την αρχή του έτους, σε εννέα μόλις συνεδριάσεις, «μετράει» ήδη αθροιστικά κέρδη 13,70%, ενώ σε επίπεδο επιμέρους τίτλων η Τρ. Πειραιώς ενισχύεται στο ίδιο διάστημα κατά 17,63%, η ΕΤΕ 15,50%, η Εurobank 13,42% και η Alpha Bank 10,11%, ενώ πέραν των τεσσάρων συστημικών η Optima βρίσκεται στο +10,12% και η Τρ. Κύπρου στο +8,56%.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, το γεγονός ότι στο διάστημα αυτό έχουν υπάρξει επιμέρους διορθώσεις, οι οποίες είναι ως επί το πλείστον μικρές και δεν αλλάζουν τη συνολική θετική εικόνα.

Την θετική αυτή εικόνα επιβεβαιώνουν αλλεπάλληλες εκθέσεων ξέων αναλυτών. Η Autonomous Research περιγράφει έναν συνδυασμό χαμηλών αποτιμήσεων, ελκυστικών προοπτικών ανάπτυξης και ικανοποιητικής κερδοφορίας, και προχώρησε σε σημαντικές αναθεωρήσεις από 17% έως 27% για τις τιμές-στόχους των μετοχών των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

Στο μεταξύ, η Moody’s σχολιάζει ότι οι ελληνικές τράπεζες εισέρχονται στο 2026 από συγκριτικά ισχυρή θέση, σε σχέση με τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, και εκτιμά ότι θα διατηρήσουν θετική επιχειρηματική δυναμική τα επόμενα χρόνια και, μεταξύ άλλων, αναμένει ότι θα βελτιώσουν περαιτέρω την κερδοφορία τους.

Πέραν τον τραπεζών, και προσδίδοντας ποιοτικά χαρακτηριστικά στην ανοδική κίνηση των τελευταίων ημερών, αξιοσημείωτη άνοδο καταγράφουν και μη τραπεζικές μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεχώρισε εκ νέου σήμερα, καθώς η μετοχή διεύρυνε τα διήμερα κέρδη της σε 15,61% και βλέπει την κεφαλαιοποίησή της να κινείται πλέον πάνω από τα 3 δισ. ευρώ.

Σε διψήφιο ποσοστό ενισχύεται εντός του 2026 και η Cenergy, ενισχυμένη συνολικά κατά 10,80%, η ElvalHalcor μετράει σε εννέα συνεδριάσεις κέρδη 8,38%, η Helleniq Energy 5,62% και η Τιτάν 4,95%.

Την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 1,28%, στο υψηλό ημέρας των 2.247,69 μονάδων, κατοχυρώνοντας κρίσιμα τεχνικά επίπεδα που του επιτρέπουν να «κοιτάζει» υψηλότερα.

Στο +1,92% και στις 2.608,19 μονάδες το κλείσιμο του τραπεζικού δείκτη, με το σύνολο των μετοχών του σε θετικό έδαφος πλην της Credia που πιέστηκε στα 1,57 ευρώ.

Σε υψηλά επίπεδα ο συνολικός τζίρος της ημέρας, καθώς διαμορφώθηκε σε 313,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €39,07 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Μεταξύ αυτών ξεχώρισαν 10 πακέτα για συνολικά 407 χιλ. μετοχές της Dimand, που αντιστοιχούν στο 2,17% του μετοχικού της κεφαλαίου, στην τιμή των 11 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό 59 μετοχές έκλεισαν με κέρδη, 58 υποχώρησαν και 36 διατηρήθηκαν αμετάβλητες.

Η εικόνα στον FTSE Large Cap

Αναλυτικά από το ταμπλό της υψηλής κεφαλαιοποίησης, ξεχώρισαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που ενισχύθηκε 7,04% στα 29,48 ευρώ, και η Optima με άνοδο 6,13% στα 8,49 ευρώ. Ο ΟΤΕ ακολούθησε ενισχυμένος 2,60% στα 16,99 ευρώ, η ΕΤΕ 2,56% στα 15,01 ευρώ και η Eurobank συμπλήρωσε το top-5 με κέρδη 2,24% στα 3,88 ευρώ.

Με αξιόλογα κέρδη περί του 1,4%-1,7% ακολούθησαν οι μετοχές των ΔΕΗ (+1,65%), ΔΑΑ (+1,56%), Cenergy (+1,47%) και Metlen (+1,38%), ενώ ενισχυμένες σε ποσοστό άνω του 1% έκλεισαν οι Τρ. Πειραιώς (+1,29%), Σαράντης (+1,05%), Coca-Cola HBC (+1,02%) και Motor Oil (+1,01%). Ακολούθησαν οι Τρ. Κύπρου (+0,94%), Alpha Bank (+0,87%), Viohalco (+0,85%), ElvalHalcor (+0,49%) και ΕΥΔΑΠ (+0,13%), ενώ χωρίς μεταβολή στα 55,10 ευρώ έκλεισε η Τιτάν.

Στον αντίποδα βρέθηκε η Jumbo με απώλειες 3,33% στα 26,70 ευρώ, και ακολούθησαν με μικρότερες απώλειες οι μετοχές των Aegean (-0,84%), Helleniq Energy (-0,67%), Lamda Development (-0,56%), Aktor (-0,40%) και ΟΠΑΠ (-0,33%).