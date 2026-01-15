Ουκρανία: Ρωσικό πλήγμα σε λιμενικές υποδομές στην περιοχή της Οδησσού

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ένα άτομο τραυματίστηκε στην επίθεση σε μια προβλήτα από την οποία ετοιμαζόταν να αποπλεύσει ένα πλοίο με σημαία Μάλτας.

Ένας ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος έπληξε λιμενικές υποδομές στην πόλη Τσορνομόρσκ της νότιας Ουκρανίας, δήλωσε μέσω ανάρτησης στην εφαρμογή Telegram ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ολέξι Κουλέμπα.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ένα άτομο τραυματίστηκε στην επίθεση σε μια προβλήτα από την οποία ετοιμαζόταν να αποπλεύσει ένα πλοίο με σημαία Μάλτας και ότι τρία εμπορευματοκιβώτια υπέστησαν ζημιές και σημειώθηκε διαρροή πετρελαίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ