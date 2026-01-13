Αγορές | Commodities

Κέρδη άνω του 2% για το πετρέλαιο ελέω Ιράν

Κέρδη άνω του 2% για το πετρέλαιο ελέω Ιράν
Το Brent ενισχύθηκε 1,60 δολάρια, ή 2,5%, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate κέρδισε 1,65 δολάρια, ή 2,8%.

Κέρδη άνω του 2% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους και υποσχέθηκε στους διαδηλωτές ότι η βοήθεια είναι καθ' οδόν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε τους διαδηλωτές να συνεχίσουν να διαμαρτύρονται, ενώ αναφέρει ότι: «ακύρωσε όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους» μέχρι να σταματήσει η καταστολή. «Αναλάβετε τον έλεγχο των θεσμών σας. Αποθηκεύστε τα ονόματα των δολοφόνων και των κακοποιητών. Θα πληρώσουν ένα μεγάλο τίμημα» πρόσθεσε.

Υπό αυτό το πρίσμα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 1,60 δολάρια, ή 2,5%, στα 65,47 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate κέρδισε 1,65 δολάρια, ή 2,8% στα 61,15 δολάρια.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο Ιράν, εν μέσω των μαζικών διαδηλώσεων και καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να εξετάζει διάφορες επιλογές επέμβασης.

Πετρέλαιο
