Πετρέλαιο: Απώλειες σχεδόν 2% με Βενεζουέλα και Ουκρανία στο επίκεντρο

Πριν από λίγη ώρα το Reuters μετέδωσε πως οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να κλιμακώσουν τις κατασχέσεις τάνκερ που υπόκειται σε κυρώσεις στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας.

Περισσότερο από 1 δολάριο το βαρέλι υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, με τα futures να συνεχίζουν να διευρύνουν τις απώλειες καθώς πριν από λίγη ώρα το Reuters μετέδωσε πως οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να κλιμακώσουν τις κατασχέσεις τάνκερ που υπόκειται σε κυρώσεις στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας.

Αυτή την εβδομάδα, οι ΗΠΑ προχώρησαν στο πρώτο «μπλοκάρισμα» φορτίου πετρελαίου ή δεξαμενόπλοιου από τη Βενεζουέλα, η οποία τελεί υπό αμερικανικές κυρώσεις από το 2019, καθώς αυξάνεται η πίεση στον πρόεδρο της χώρας Νικολάς Μαδούρο. Η ενέργεια αυτή έλαβε χώρα καθώς οι ΗΠΑ πραγματοποιούν μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση στη νότια Καραϊβική, την ίδια ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διεξάγει εκστρατεία για την απομάκρυνση του Μαδούρο.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent μειώθηκαν 1,18 δολάρια, ή 1,9%, στα 61,03 δολάρια το βαρέλι, πλησιάζοντας τις χαμηλότερες τιμές από τις 21 Οκτωβρίου. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate υποχώρησε 1,14 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 1,95%, στα 57,32 δολάρια το βαρέλι, τη χαμηλότερη τιμή του εδώ και περισσότερες από δύο εβδομάδες.

Την Τετάρτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε «μόλις κατασχέσαμε ένα δεξαμενόπλοιο στις ακτές της Βενεζουέλας, πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο που υπήρξε ποτέ, και συμβαίνουν και άλλα πράγματα».

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δεν κατονόμασαν το πλοίο. Η βρετανική ομάδα διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Vanguard δήλωσε ότι το δεξαμενόπλοιο, με το όνομα Skipper, πιστεύεται ότι κατασχέθηκε στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας.

«Μέχρι στιγμής, η κατάσχεση δεν έχει φτάσει στην αγορά, αλλά η περαιτέρω κλιμάκωση θα επιβάλει μεγάλη αστάθεια στις τιμές του αργού πετρελαίου», δήλωσε ο Εμρίλ Τζαμίλ, ανώτερος αναλυτής πετρελαίου στην LSEG.

«Η αγορά παραμένει σε αβεβαιότητα, με το βλέμμα στραμμένο στην πρόοδο της ειρηνευτικής συμφωνίας Ρωσίας-Ουκρανίας» τόνισε.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε την Πέμπτη ότι μια επίσκεψη στη Μόσχα αυτόν τον μήνα από τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ είχε επιλύσει παρεξηγήσεις μεταξύ των δύο χωρών. Ο Λαβρόφ πρόσθεσε ότι η Μόσχα είχε παραδώσει τις προτάσεις της Ρωσίας σχετικά με τις συλλογικές εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουάσινγκτον.

Οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ για να συζητήσουν τις τελευταίες ειρηνευτικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σε αυτό που χαρακτήρισαν ως μια «κρίσιμη στιγμή» στη διαδικασία.

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν για πρώτη φορά πλατφόρμα άντλησης πετρελαίου που ανήκει στη Ρωσία στην Κασπία Θάλασσα, σταματώντας την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου από την εγκατάσταση, δήλωσε στο Reuters την Πέμπτη ουκρανική πηγή.

Εν τω μεταξύ, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αναβάθμισε τις προβλέψεις του για την παγκόσμια αύξηση της ζήτησης πετρελαίου για το 2026, ενώ παράλληλα μείωσε τις προβλέψεις του για την αύξηση της προσφοράς στην τελευταία μηνιαία έκθεσή του για την αγορά πετρελαίου την Πέμπτη, «δείχνοντας» ένα ελαφρώς μικρότερο πλεόνασμα το επόμενο έτος.