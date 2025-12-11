Ειδήσεις | Διεθνή

Reuters: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να κατασχέσουν περισσότερα τάνκερ στην Βενεζουέλα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Reuters: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να κατασχέσουν περισσότερα τάνκερ στην Βενεζουέλα
Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να αναχαιτίσουν περισσότερα πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο της Βενεζουέλας μετά την κατάσχεση ενός δεξαμενόπλοιου αυτή την εβδομάδα, καθώς αυξάνουν την πίεση στον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο έξι πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να αναχαιτίσουν περισσότερα πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο της Βενεζουέλας μετά την κατάσχεση ενός δεξαμενόπλοιου αυτή την εβδομάδα, καθώς αυξάνουν την πίεση στον πρόεδρο της χώρας Νικολάς Μαδούρο, αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο έξι πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η κατάσχεση ήταν το πρώτο «μπλοκάρισμα» φορτίου πετρελαίου ή δεξαμενόπλοιου από τη Βενεζουέλα, η οποία τελεί υπό αμερικανικές κυρώσεις από το 2019. Η ενέργεια αυτή έλαβε χώρα καθώς οι ΗΠΑ πραγματοποιούν μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική συγκέντρωση στη νότια Καραϊβική, την ίδια ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διεξάγει εκστρατεία για την απομάκρυνση του Μαδούρο.

Η κατάσχεση έχει θέσει σε επιφυλακή τους πλοιοκτήτες και τις ναυτιλιακές υπηρεσίες που εμπλέκονται στη μεταφορά αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας, με πολλούς να επανεξετάζουν εάν θα αποπλεύσουν από τα ύδατα της Βενεζουέλας τις επόμενες ημέρες όπως έχουν προγραμματίσει, δήλωσαν ναυτιλιακές πηγές.

Περαιτέρω άμεσες παρεμβάσεις από τις ΗΠΑ αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες με στόχο πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο της Βενεζουέλας, τα οποία ενδέχεται επίσης να έχουν μεταφέρει πετρέλαιο από άλλες χώρες που έχουν στοχοποιηθεί από τις αμερικανικές κυρώσεις, όπως το Ιράν, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα και οι οποίες αρνήθηκαν να κατονομαστούν λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πρεμιέρα για το εορταστικό ωράριο - Ποιες Κυριακές λειτουργούν τα καταστήματα

Καταθέσεις και αναλήψεις μέσω POS προωθεί η Mastercard

Τα πιο «δημοφιλή» επαγγέλματα στην ΕΕ: Σε ποια η ζήτηση ξεπέρασε την προσφορά

tags:
ΗΠΑ
Βενεζουέλα
Τάνκερ - δεξαμενόπλοιο
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider