Reuters: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να κατασχέσουν περισσότερα τάνκερ στην Βενεζουέλα

Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να αναχαιτίσουν περισσότερα πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο της Βενεζουέλας μετά την κατάσχεση ενός δεξαμενόπλοιου αυτή την εβδομάδα, καθώς αυξάνουν την πίεση στον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο έξι πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η κατάσχεση ήταν το πρώτο «μπλοκάρισμα» φορτίου πετρελαίου ή δεξαμενόπλοιου από τη Βενεζουέλα, η οποία τελεί υπό αμερικανικές κυρώσεις από το 2019. Η ενέργεια αυτή έλαβε χώρα καθώς οι ΗΠΑ πραγματοποιούν μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική συγκέντρωση στη νότια Καραϊβική, την ίδια ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διεξάγει εκστρατεία για την απομάκρυνση του Μαδούρο.

Η κατάσχεση έχει θέσει σε επιφυλακή τους πλοιοκτήτες και τις ναυτιλιακές υπηρεσίες που εμπλέκονται στη μεταφορά αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας, με πολλούς να επανεξετάζουν εάν θα αποπλεύσουν από τα ύδατα της Βενεζουέλας τις επόμενες ημέρες όπως έχουν προγραμματίσει, δήλωσαν ναυτιλιακές πηγές.

Περαιτέρω άμεσες παρεμβάσεις από τις ΗΠΑ αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες με στόχο πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο της Βενεζουέλας, τα οποία ενδέχεται επίσης να έχουν μεταφέρει πετρέλαιο από άλλες χώρες που έχουν στοχοποιηθεί από τις αμερικανικές κυρώσεις, όπως το Ιράν, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα και οι οποίες αρνήθηκαν να κατονομαστούν λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος.