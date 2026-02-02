Επιχειρήσεις | Τράπεζες

Alpha Bank: Απέκτησε 701.000 ίδιες μετοχές για 2,83 εκατ. ευρώ

Newsroom
Alpha Bank: Απέκτησε 701.000 ίδιες μετοχές για 2,83 εκατ. ευρώ
Kατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Alpha Bank ενημερώνει ότι κατέχει συνολικά 38.894.598 ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 1,6799% του συνόλου των μετοχών της.

Την απόκτηση 701.000 ίδιων μετοχών κατά το διάστημα 26 με 27 Ιανουαρίου, με μέση τιμή κτήσης 4,0482 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 2.837.804,46 ευρώ ανακοίνωσε η Alpha Bank.

Η απόφαση εντάσσεται στο Πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών που εγκρίθηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της με ημερομηνία 12.6.2025,

Οι ως άνω αγορές αναλύονται ως ακολούθως:

Kατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Alpha Bank ενημερώνει ότι κατέχει συνολικά 38.894.598 ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 1,6799% του συνόλου των μετοχών της.

